Kapitán podle gusta. Černoch zmrazil Vítkovice, Moravec dluží svačinku

Dlouho to vypadalo, že Vítkovice si s Karlovými Vary body rozdělí, avšak necelé dvě a půl minuty před koncem třetí části proskočil Jiří Černoch mezi ostravskými obránci a výstavním blafákem rozhodl. „Do poslední třetiny jsme šli s tím, že čím déle to bude vyrovnané, tím víc to hraje v náš prospěch. Chtěli jsme hrát dobře zezadu, počkat si na šanci a využít ji. Povedlo se,“ oddechl si lídr Západočechů po výhře 3:1.