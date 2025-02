Tvrdý atak! Houdek trefil Ďalogu do hlavy, bek Pardubic musel do sprch

Slovenský obránce se při svém prvním střídání vydal do pardubického pásma, kde ho však ze strany ramenem složil k zemi Michal Houdek. Šlo vidět, že Ďaloga protihráče neviděl a na ránu z boku nebyl připravený.

Houdkův atak směřoval do oblasti hlavy a krku, rozhodčí si ještě šli potvrdit úsudek k videu a po chvíli Houdka poslali do sprch s trestem na pět minut a do konce utkání. Ďaloga se z ledu ztěžka zvedal, byl viditelně otřesený. Nakonec se s podporou spoluhráčů Pospíšila a Gulašiho dostal na střídačku, odkud se pomalým krokem vydal do kabiny. Hosté dlouhou přesilovku nevyužili.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:17. Dvořák Hosté: 16:59. Rachůnek Sestavy Domácí: Vomáčka (Vondraš) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Houdek, L. Hájek, Vála, Hrádek – Červenka (C), Weatherby, M. Kaut – Kelemen, Paulovič, Smejkal – R. Kousal, Jones, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka, Gulaši, Beaudin, Ďaloga, Holland, Dujsík – Š. Stránský, Cingel, Flek – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller – Pospíšil, Ilomäki, Rachůnek – Kos, Kollár, Boltvan – Konečný. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Frodl, Kajínek Stadion Enteria arena, Pardubice