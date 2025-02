Můj čas! Obětavé Vítkovice se drápou nahoru: Jednoduchost přináší sílu

Ridera uspěla v Mladé Boleslavi se zdánlivě snadným systémem. V první třetině vypálil od modré Yohann Auvitu a Patrik Zdráhal uklidil vyražený puk. Podobný recept fungoval i krátce po polovině utkání. Tentokrát střílel Jan Košťálek a Marek Kalus letící puk tečoval do branky.

„Jednoduchost přináší sílu. Nejsme v situaci, že můžeme dělat kličky a dávat si nádherné pasy. Musíme hrát jednoduše a dávat špinavé góly. To je cesta,“ popisoval po utkání kapitán Ostravanů.

Bruslaři pouhých 15 sekund před druhou sirénou snížili z početní výhody, v závěru se drali za srovnáním, jenže narazili na zeď. Prakticky žádný puk od modré za celé utkání nedoputoval ke Hrachovinovi, hosté perfektně blokovali střely. Podle oficiálních statistik jich zastavili 23. S pěti bloky exceloval obránce Joe Leahy.

„Máme to tak nastavené ve všech zápasech, že musíme blokovat každou střelu a hrát zodpovědně. Rozhoduje každý bod. Do konce základní části musíme hrát play off a doufat, že body budou pořád pro nás a ostatní týmy trochu klopýtnou,“ vyprávěl Kalus.

Po dvou porážkách chtěli na režim play off přepnout i domácí. Zůstalo však jen u přání. Bruslaři nenašli recept na poctivého soupeře, sami si komplikovali hru řadou nepřesností. „Těžko se mi to hodnotí, je to pro mě i trošku speciální zápas a čekal jsem play off hokej. Říkáme si to furt, furt, furt a pak hrajeme třetí zápas po sobě tak, jak hrajeme. Nevím, proč to je, už to není náhoda. Náhoda to mohla být po repre pauze v Třinci,“ vrtěl hlavou útočník Dominik Lakatoš.

Mladá Boleslav nedělní porážkou vypadla z nejlepší čtyřky, kde ji nahradil Mountfield. „Pokud nezačneme vyhrávat, ve čtyřce nemáme co dělat. Pokud tam máme být, musíme si to zasloužit. Zatím to tak úplně není,“ přiznal bývalý útočník Vítkovic.

Ty se naopak rychle odrazily od porážky s Karlovými Vary v posledním kole. Z posledních šesti střetnutí zvítězily pětkrát, v průběžné tabulce se odlepily ode dna. „Kluci vědí, o co hrajeme. Každý zápas je pro nás jako zápas play off. Všichni do toho dají úplné maximum a jeden z faktorů je, že puk chtějí sežrat, aby to neprošlo k bráně,“ pochvaloval si přístup svěřenců asistent trenéra Aleš Krátoška.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:46. Lakatoš Hosté: 10:33. Zdráhal, 31:47. Kalus, 59:47. Nellis Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Jánošík (C), Pyrochta (A), A. Čech, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Moses – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Mazura, Čajka, Rekonen – Suchý, Závora, J. Stránský – Dvořáček. Hosté: Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Marcel, Leahy, Košťálek, Auvitu, Mikuš, L. Kovář – Kalus (C), Nellis, Yetman – Říčka, Hanzl, Zdráhal (A) – Roberts Bukarts, Barinka, Rihards Bukarts – Eberle, Přibyl, Hauser – Hašek. Rozhodčí Vrba, Stano – Svoboda, Hynek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2939 diváků