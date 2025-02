Jatka ve Varech, tři nárazy. K sudím se nemůžeme vyjadřovat, řekli kouči

Michal Plutnar a Filip Koffer se radují z gólu do sítě Liberce • ČTK / Kubeš Slavomír

Karlovarský led se v neděli na pět minut proměnil na středověké bitevní pole. V souboji domácí Energie s Libercem v průběhu druhé třetiny hned tři zákroky zaváněly vyšším trestem. Dočkal se ho jen jeden. Po ostrém faulu Ondřeje Dlapy u hrazení hráli Západočeši pětiminutové oslabení, a přestože v něm dvakrát inkasovali, utkání dovedli do konečného stavu 4:3 v prodloužení. „Měli jsme krvavé oči,“ řekl k vyhrocené fázi duelu domácí kouč Pavel Patera.

Jen co se kotouč vhodil po změně stran na led, narazil liberecký Filip Jansa u mantinelu do obránce Davida Moravce. Mladík ve službách Energie letěl hlavou rovnou proti zdi, situace v prvních sekundách vypadala hrozivě. Napadený bek sice následně odjel po svých, přesto sudí zamířili k videu, aby si celý moment proklepli.

Po dlouhé konzultaci vynesli pruhovaní muži Jan Hribik a Jakub Zeliska jen dvouminutový verdikt. Což byl rozdíl oproti posouzení pozdějšího nárazu urostlého Ondřeje Dlapy, který na hranu střídačky narouboval obličej Tygra Martina Faška-Rudáše. Slovenský útočník se zkoušel zotavit, ale po chvíli zamířil do kabiny a zápas nedokončil. Zcela bez trestu se pak obešel atak domácího Jiřího Černocha, když mimo hru trefil ramenem hlavu Oscara Flynna.

„Je to úplně jednoduché – nemůžeme se vyjadřovat k rozhodčím. Řeknu jen, že z naší strany byly ve hře zbytečné zákroky, které do ní nepatří,“ nechtěl rozebírat rozdíly v intenzitě inkriminovaných momentů trenér Patera. „Ano, vyjadřovat se nemůžeme. Ale uvidíme, v jakém stavu budou někteří naši hráči směrem k zápasu s Třincem,“ dodal liberecký asistent Jiří Kudrna, že by mohl v pondělném mači s Oceláři postrádat kromě nemocných Adama Musila a Lukáše Dernera ještě Faška-Rudáše.

V utkání s Karlovými Vary se blýskl krajan čerstvě raněného forvarda Róbert Lantoši. Bodem se podepsal pod všechny góly hostů, osobně zajistil tři přesilovky, a kdyby ještě proměnil šanci v prodloužení, mohl zažít mimořádný večer. Namísto toho se po spálené příležitosti o rozhodnutí postaral domácí Eirik Salsten. Energie opět potvrdila tuhý kořínek, zvládla i Dlapův zkrat.

„Ondra říkal před třetí třetinou, že dá něco do kasy, když vyhrajeme,“ práskl hříšníka střelec úvodní branky Ondřej Procházka. „Nabídli jsme jim dost přesilovek, ale nepoložily nás. Pořád jsme hráli svou hru, byli jsme odměnění,“ cenil si Dávid Gríger.

Zatímco Energie nadále překvapuje a živí naději na elitní čtyřku, Liberec se musí opět začít dívat pod sebe. Od barážové hrozby je vzdálený pouhé dva body. „Boj dole je tvrdý. Určitě bychom brali z Varů víc bodů, ale i za jeden jsme rádi. Teď si vyzkoušíme kalendář NHL, těším se na to,“ vyhlížel druhý střet ve dvou dnech Lantoši.