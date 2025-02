Sparta se bez Řepíka nadřela víc než s Dynamem. Vejvoda: Nic neřeknu

Dynamo setnul dvěma asistencemi, dvěma góly. Byl to Michal Řepík, jehož čtyřbodový podpis stvrdil z pohledu Sparty vydařený večer na východě Čech. Na Hanou už ale zkušený lídr nedorazil. Oficiální důvod? Zranění. Bližší informace? Žádné. Tajemno? Velké.

„Popravdě nemám žádné zprávy, nerad bych to rozpitvával,“ omluvil se spoluhráč Ondřej Najman. „Ani já vám nic neřeknu,“ dodal rázně asistent trenér Otakar Vejvoda.

Přijít o jednoho z klíčových borců před play off, to by bylo pro vedoucí celek tabulky nemilé. Spíš jde však jen o preventivní důvody, dvanáctibodový náskok na čele před Pardubicemi je mimořádný. Netřeba jít do rizika, však taky Sparta podruhé v řadě naskočila jen s jedenácti forvardy. „O dost větší zabíračka, je to znát. Ale aspoň se dostanete dřív do zápasu,“ popisoval Najman.

Pravdou je, že v Olomouci se do utkání dostali lépe domácí, nastoupivší v retro dresech připomínající sedmdesátileté výročí od vzniku klubu. Jakub Navrátil si už po dvou minutách našel vypadlý kotouč a po bekhendovém blafáku jej poslal za Jakuba Kováře. Přesně o čtyřicet minut předvedl lautr to samé, to už byl stav 2:2.

„V obou případech jsem tam byl sám. Věděl jsem od začátku, co budu dělat. Nechtěl jsem vymýšlet zbytečné kličky, jen si to píchnout na bekhend. Poprvé mi Kovář cuknul, asi si myslel, že budu střílet. Trošku mi to spapal. A tak jsem si na to při druhé šanci vzpomněl a udělal to samé,“ usmíval se Navrátil. Ani hattrick nebyl daleko. „Sedlo mi to, akorát jsem trefil tyčku. Možná bekhendem bych to dal,“ litoval.

Smutnil, protože Mora po páteční výhře v Litvínově živila naději na další překvapivý zisk proti favoritovi jen krátce. Nestalo se. Najman duel vzápětí rozsekl, trefil osmou výhru Sparty v řadě. „Zápas z naší strany dobrej, i když s hořkým koncem. Měli jsme dost šancí, dobře jsme je napadali, měli jsme pohyb a souboje. Jenže vyrovnáme a hned dostaneme gól, to nás srazilo. Hrozná škoda... Body ležely na ledě a my si je nevzali,“ mrzelo Navrátila.

Za dobrý pocit si Olomouc nic nekoupí, s Vítkovicemi a Kladnem je znovu na 57 bodech úplně dole. I když faktem je, že kritická slova kouče Jana Tomajka po středeční porážce s Kometou zabrala. Najednou nevidíte laxní kiksy ani vypouštění jednoduchých situací. Zase se hrabe, herní projev je daleko lepší. Možná měla pozitivní efekt i návštěva fanoušků na nedělním dopoledním rozbruslení. Město se mobilizuje, na baráž do „plecharény“ nikdo chodit nechce.

„Věříme, že to zafungovalo,“ přikývl trenér. „Ale máme nulu, přitom aspoň bod jsme si zasloužili. Sparta potrestala chybu po buly, kde jsme si špatně rozebrali hráče.“

Rozhodovat o tom, kdo si zahraje baráž, mohou následující domácí zápasy „kohoutů“ s Libercem a Kladnem. Pražané řeší příjemnější starosti, a sice dvanáctibodový náskok na čele. „Nejde to tak brát, každý zápas chceme vyhrát. Nepřemýšlíme nad tím,“ uťal optimismus kouč Vejvoda. „Je to hezký, ale není konec. Nepřestaneme hrát, abychom si udrželi flow do play off,“ slíbil Najman.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:41. Navrátil, 41:26. Navrátil Hosté: 07:25. Špaček, 10:24. Sobotka, 45:07. Najman Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – T. Černý, Sirota, Rutar, Mareš, Ondrušek (C), Rašner, Škůrek, Řezníček – Fridrich, Kusko, Kunc (A) – Navrátil, Macuh, Plášek – Orsava, Nahodil (A), Káňa – Kohout, Knotek, Anděl. Hosté: J. Kovář (Vedral) – Irving, Moravčík, Seppälä, Kempný, Krejčík (A), Mikliš, Němeček – Forman, Sobotka (C), D. Vitouch – Horák, Špaček, Chlapík – K. Hrabík, Najman, P. Kousal – Daníček, Lajunen (A). Rozhodčí Šír, Cabák – Rožánek, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc