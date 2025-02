Otrávený Kaut po prohře: Stát se tohle v play off, máme hned po sezoně…

Co všechno vás porazilo?

„Myslím si, že se opakuje to, co nás trápí celou sezonu. Rozhodly čtyři naše chyby a čtyři góly, jinak jsme byli lepším týmem. Strašně se nadřeme na gól, a když ho dáme, další střídání ho hned darujeme. Toho se musíme vyvarovat. Pokud by se nám to samé stalo v play off, čtyřikrát prohrajeme a máme po sezoně… Je dobře, že máme dostatek času na dopilování detailů. Když je dopilujeme, máme natolik zkušený a silný tým, že to můžeme dotáhnout tam, kam chceme.“

Co se během šesti minut druhé třetiny stalo?

„Popravdě, sám nevím. Vím, že šlo o zbytečné chyby, jde to za námi všemi. Jsme jeden tým. Musíme víc hrát dozadu, nelepí nám to v útoku, musíme vyhrávat utkání na 1:0 nebo 2:1. A ne, že budeme každý zápas dotahovat. V minulém zápase se Spartou nám utekl začátek, ale pak jsme byli lepším týmem, s Kometou to samé. Přestříleli jsme Brno, jenže čtyři naše chyby a zbytečné fauly nás stály zápas. Bavíme se o tom pořád. Jsou to všechno školácké chyby. Pokud chceme v play off uspět, tohle musí zmizet, jinak nemáme šanci.“

Navíc byl velkou překážkou Michal Postava v brněnské bráně, souhlasíte?

„Musím mu dát kredit, jak se vypracoval, je to výborný gólman. Minulý rok byl ještě v Přerově, klobouk dolů před ním. Brno proti nám určitě podržel.“

Co se vám ještě honí hlavou po čtyřech navazujících porážkách?

„Nerad prohrávám, takže mě to hodně mrzí. Zbývá ještě několik zápasů, máme spoustu času to vypilovat. Vzpomínám si na zápas s Třincem, který jsme vyhráli 1:0. Takhle přesně musíme hrát – ze zajištěné obrany. Po poctivé práci pak přijde odměna v útočném pásmu. Panika teď není na místě, jsme pořád druzí. Myslím, že v play off je jedno, v jaké pozici do něj jdete.“

Třetí Litvínov teď prohrává ještě častěji než vy, ale tím se asi nemůžete chlácholit…

„Určitě ne. Ani nevím, že Litvajs je na tom takhle… Chceme vyhrát každý zápas, ale i když ho prohrajeme, jde nám o to, aby se v něm ukázaly věci, které chceme ve hře mít. Ať je třeba soupeř lepší, ale my si musíme zároveň říci, že jsme udělali všechno pro to, abychom vyhráli. Což si po posledních utkáních říci nemůžeme.“

Právě po nedávné výhře nad Oceláři se zdálo, že se blížíte požadovanému stylu hokeje pro vyřazovací fázi. Najednou jste o několik kroků zpět…

„Určitě. Jenom nevím, čím to je. Jestli to nemáme v hlavě správně nastavené? Přitom víme, co nám fungovalo, ale úplně jsme od toho odešli. Nevím proč. Když děláme, co dělat máme, jsme hodně nepříjemný tým, víme, že můžeme porazit každého. Tohle je pořádné varování. Chceme udělat čtyřku, v pauze to pak musíme vypilovat. Každý musí přijmout svou roli a dělat ji nejlíp, jak může.“