Kometa už koketuje se čtyřkou. Ďaloga? Nevypadá to dobře, řekl kouč

Do jedné kabiny kráčeli borci s hlavami nahoře, do druhé otrávení pánové. Kometa vyhrála celkově potřetí v řadě, navíc z venku veze další výherní body, před zastávkou na východě Čech rabovala v Olomouci i Třinci. „Odsud se body nevozí snadno, Pardubice mají silný tým,“ pochvaloval si dvougólový Tomáš Rachůnek.

Obětavé a správně zapálené Brno vyučilo Dynamo v plnohodnotné koncentraci, hosté byli do zápasu víc vtaženi a zainteresováni. Východočeši nakupili spoustu závažných pochybení a pořekadlo o tom, že hokej je hrou chyb, si vzali až příliš k srdci.

Být vyspělou a sladěnou jednotku, nestalo by se Pardubicím to, co po vedoucím gólu na 2:1. Vyspělý mančaft by si nenechal tak snadno sebrat důležité vedení. Jak se to Dynamu, respektive Kometě podařilo?

Když v čase 31:23 Martin Kaut luxusní střelou pod horní tyčku v přesilovce poslal svůj celek do vedení, zdálo se, že od téhle chvíle se domácí odpíchnou a zkušeně dovedou duel do tříbodového konce. Místo toho dvakrát trestuhodně zalajdačili a podali hostům pomocnou ruku k působivé obrátce. Za pouhých 22 sekund se Tomáš Rachůnek bleskurychle zorientoval po buly, buldočí silou odstranil dva protihráče a procpal puk za Vomáčkova záda.

Domácím to jako výstraha nestačilo, ve 36. minutě přišel další zkrat, ponechání volného Andreje Kollára před brankou přineslo skok hostů do skóre 3:2. Ti pochopili, že do děravé defenzivy mohou vrtat úspěšně dál a využili toho. Ve 38. minutě kapitán Jakub Flek kopl do vrtule a na konci svého úprku nadvakrát zařídil dvougólové vedení. To vše hosté stihli za šest minut a jednu sekundu.

Tomáš Rachůnek skóroval poprvé od 8. prosince, trefil se po 15 utkáních bez přesného zacílení.

Brňanům ve finále nevadil ani prohřešek z prvního dějství, kdy mezi 3. a 8. minutou sehráli velmi mdlou pětiminutovou početní převahu po ostrém ataku Michala Houdka na Marka Ďalogu.

Prakticky celé třetí dějství se odehrávalo před brněnskou brankou, jenže víc než gól Jiřího Smejkala a domácí nevyprodukovali. Hosté vyvázli z hromady zakázaných uvolnění a „ukopali“ tři body, gólman Michal Postava opět zaválel. „Každý zápas chytá výborně, je to naše opora, na kterou se můžeme spolehnout,“ těší Rachůnka.

Elitní čtyřka a jistota čtvrtfinále se Kometě přiblížila na tři body. „Ve zbývajících sedmi zápasech necháme všechno, ať to ještě zdramatizujeme. Jen je potřeba vítěznou šňůru natáhnout a ztrácet body co nejméně,“ prohodil Rachůnek. Bodů si jeho kouč obrovsky cenil. „Jsou pro nás nesmírně cenné. Nebudu tvrdit, že jsme hráli dobrý hokej, ale byli jsme produktivní a ve třetí třetině díky gólmanovi, bojovnosti hráčů a štěstí jsme výsledek ubránili,“ oddechl si po závěrečné siréně.

Naštvaný byl naopak Pokorný na situaci ze třetí minuty a Houdkův zákrok na Marka Ďalogu. Slovenský obránce se při svém prvním střídání vydal do útoku, kde ho však ze strany ramenem Houdek složil k zemi. Šlo vidět, že Ďaloga protihráče neviděl a na ránu z boku nebyl připravený. Houdkův atak směřoval do oblasti hlavu a krku, rozhodčí po chvíli u videa poslali beka do sprch s trestem na pět minut a do konce utkání.

Ďaloga se z ledu ztěžka zvedal, byl viditelně otřesený. Nakonec se s podporou spoluhráčů Pospíšila a Gulašiho dostal na střídačku, odkud se pomalým krokem vydal do kabiny a nedohrál. „Nevypadá to dobře, jsem v emocích, nechci to komentovat. Zákrok jsem viděl a mám na to svůj soukromý názor, ale komentovat to teď nechci, protože se mi to nelíbí. Marek je ve stavu, kdy nevím, zda pojede do nemocnice, anebo dostal svolení s námi a pojede do nemocnice v Brně. Nevím, nedokážu říct,“ podotkl Kamil Pokorný.

Ani Hořava nebyl z Houdkova zákroků nadšený. „Jediné moje přání je, aby Marek byl v pořádku. Tohle do hokeje nepatří. Zbytečný zákrok? Úplně,“ reagoval.

Kouči Dynama však hlavně vadí styl, jakým se nyní jeho hráči prezentují. „Naším nejlepším hráčem byli fantastičtí diváci. Se vším respektem k soupeři, výkon od nás nebyl dobrý a není to poprvé, máme to takhle tři nebo čtyři zápasy. Hrajeme špatně a body si nezasloužíme,“ prohlásil Hořava.

Vysvětlení pro čtvrtou porážku v řadě nemá. „Je to od nás nahoru dolů. Jak říkal Standa Neveselý: svatba a pohřeb,“ zmínil trenérskou legendu. „Odehrajeme jeden zápas dobře a pak další šíleně. Není tam zatím žádný standard. Brno si za tím šlo, my máme dvacet minut jo a dvacet minut šílených. Myslím si, že je to o nastavení hlav. Není tam vůbec nic pozitivního, jasně horší po celý zápas jsme byli už se Spartou…“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:17. Dvořák, 31:23. M. Kaut, 40:57. Smejkal Hosté: 16:59. Rachůnek, 31:45. Rachůnek, 35:04. Kollár, 37:46. Flek Sestavy Domácí: Vomáčka (Vondraš) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Houdek, L. Hájek, Vála, Hrádek – Červenka (C), Weatherby, M. Kaut – Kelemen, Paulovič, Smejkal – R. Kousal, Jones, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka, Gulaši, Beaudin, Ďaloga, Holland, Dujsík – Š. Stránský, Cingel, Flek – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller – Pospíšil, Ilomäki, Rachůnek – Kos, Kollár, Boltvan – Konečný. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Frodl, Kajínek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9821 diváků