Kladno pyká za plivanec a napadení: pokuta. Hrozí i uzavření části hlediště

V utkání s Východočechy, kteří ve středu 12. února na Kladně zvítězili 2:1, rozhodčího Matěje Sýkoru při odchodu z ledu po druhé třetině poplival jeden z fanoušků stojící nad vchodem do šaten. Za nesportovní chování příznivců a porušení povinností pořádajícího klubu dostali Rytíři pokutu 20.000 Kč.

Hned v neděli při dalším domácím utkání Kladna proti Třinci (1:2) hodil jeden z diváků po hostujícím hráči při odchodu do šaten plastový kelímek s pivem. Třinecký útočník Daniel Kurovský kvůli tomu fanouška slovně konfrontoval a divák reagoval pohlavkem shora do hráčovy helmy.

„Nečekal jsem, že by mi mohl dát takový výchovný flákanec či jak to nazvat. Myslel jsem si, že to si nedovolí. Žádné stopy to na mně nezanechalo, ale za mě to na hokej nepatří,“ řekl Kurovský.

Kladenský klub po incidentu uvedl, že fanoušek byl okamžitě identifikován a bude čelit odpovídajícím následkům. „Dotyčný si byl svého pochybení vědom bezprostředně po incidentu a plně přijímá odpovědnost za své jednání. Klub jednoznačně odsuzuje jakékoliv projevy nesportovního chování či agresivity a omlouvá se hráčům Třince i celému klubu za tuto nepříjemnou situaci,“ uvedli Rytíři.

V tomto případě udělila disciplinární komise v čele s Viktorem Ujčíkem pokutu ve dvojnásobné výši, navíc trest rozšířila o hrozbu uzavření části hlediště - sektorů 10 a 11. Klub podle APK LH pro nadcházející utkání přijal náležitá opatření.