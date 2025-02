Čerešňák stopnul sérii, stihl i bitku: Výhru jsme potřebovali kvůli hlavám

Na litvínovském stadionu se teplota pohybovala kolem pouhých sedmi stupňů, přesto se v kotli hostů našlo pár odvážlivců, kteří odhodili dresy a trika. Do půli těla je rozhicovala velkolepá otočka Dynama. Pardubice po sérii pěti porážek rychle ztrácely o dva góly, ve druhé části ale rozdíl smazaly a zápas zcela ovládly. V konečném výsledku vyhrály 5:2 a prohloubily krizi soupeře. „Nejcennější je, že jsme zápas otočili a hráči se tak semkli. Výborný impuls do týmu je pro nás nejdůležitější,“ vykládal po utkání asistent trenéra Marek Zadina.

Jedni prohráli posledních pět zápasů, druzí ztratili třikrát po sobě a sedmkrát z posledních osmi duelů. Přesto jak Pardubice, tak Litvínov bojovaly o postavení v nejlepší čtyřce. Hosté vytyčený úkol zvládli a pojistili si druhé místo, domácí naopak z vybrané společnosti postupující přímo do čtvrtfinále vypadli. „Osobně si ale myslím, že zápas z naší strany nebyl špatný,“ zamýšlel se litvínovský útočník Matěj Pekař.

Verva do utkání vletěla a v první třetině soupeře přehrála. Přesilovou hru využil Ondřej Kaše, z předbrankového prostoru přidal druhou trefu zmiňovaný Pekař. Skóroval poprvé po čtyřech měsících a rázně odpověděl na nedávnou kritiku trenéra Karla Mlejnka.

„Ač to zní tak, jak to zní, gól je plus. Jsem stoprocentně rád, trošku to ze mě spadlo,“ komentoval střelecký půst pětadvacetiletý forvard. K ostrým slovům mířícím na svoji hlavu víc říct nechtěl. „Všichni jsme slyšeli, co řekl. Víc to komentovat nebudu, řečeno toho bylo dost,“ dodal.

Po vyrovnání mělo Dynamo navrch

V aktivitě pokračoval Litvínov ještě v úvodu druhého dějství, pak se obraz hry razantně proměnil. Jan Mandát snížil ranou z kruhu a už po minutě a půl srovnal z béčka povolaný Daniel Herčík. „Začali jsme hrát, jak potřebujeme, a byli jsme za to odměnění,“ usmíval se obránce Dynama Peter Čerešňák. „Zjednodušili jsme to. Vyhnuli jsme se zbytečně riskantním věcem. Není za tím žádný zázrak, vrátili jsme se k poctivé hře,“ doplnil důvody herního vzestupu.

Od srovnání stavu měli hosté navrch, což potvrdili hned zkraje třetí části. Pak si Čerešňák v přesilovce vyměnil puk s Romanem Červenkou a přesnou ranou k tyči definitivně otočil vývoj.

„Přesilovka soupeře byla rozhodující. Už jsme na to neodkázali odpovědět, neměli jsme sílu. Pardubice se zvedly, hrály lépe, agresivněji,“ přiznal asistent domácího kouče David Kočí.

Už při hře pět na pět dodal hostům klidu pohotovu dorážkou Matej Paulovič. Risk domácích bez gólmana v závěru potrestal Nick Jones. Fanoušci si v závěru užili i krátkou bitku, když se do sebe pustili Pekař s Čerešňákem.

„Zdálo se mi, že nám trochu zajel do brankáře, snažil jsem se ho vytáhnout. Do toho mi řekl, tak pojď. Pro mě to trvalo asi sekundu, nevím, jak to vypadalo. Chytili jsme se, jednu trefil a potom jsme padli,“ popisoval zadák Dynama. „Trošku blikanec, trošku impuls,“ dodal jeho sok.

Vítěze krátké šarvátky nebylo jednoduché určit, ten hokejový byl po šedesáti minutách jasný. „Takovou výhru jsme potřebovali hlavně kvůli hlavám. Abychom věděli, že umíme hrát hokej. Je to jen o nás, jak k zápasu přistoupíme. Mám z toho radost,“ neskrýval Čerešňák.

Další klopýtnutí poslalo Litvínov na pátou pozici. Co dál? „Chybí nám, abychom dokázali celých 60 minut hrát jako první třetinu. Chybí nám celých 60 minut výherní návyky, abychom vyhráli zápas,“ vyjmenoval Kočí.

Reakce kritizovaných útočníků ho potěšila. „Celá lajna hrála velice dobře. Potřebují to akorát zopakovat. Za dlouhou dobu to byl jejich nejlepší zápas. Musí to zopakovat a přidat se další lajny,“ uzavřel.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:55. O. Kaše, 14:34. M. Pekař Hosté: 25:21. Mandát, 26:58. Herčík, 41:42. Čerešňák, 48:17. Paulovič, 57:32. Jones Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zeman, Baránek, McIsaac, Polášek, Gajdoš, Czuczman, Baláž – Zygmunt, Jícha, Havelka – Sandberg, Sukeľ (C), Maštalířský – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Čajkovič, Gut, M. Pekař – Ikonen. Hosté: Vomáčka (Vondraš) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Hrádek – Červenka (C), Weatherby, M. Kaut – Kelemen, Jones, Herčík – R. Kousal, Paulovič, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Rozhodčí T. Cabák, L. Pilný – D. Hynek, P. Šimánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvínov). Návštěva 5 225 diváků