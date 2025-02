Dynamo utnulo černou sérii. Obrat Brna s Energií, Sparta - Boleslav 5:4p

Proti Litvínovu skončila černá série Pardubic

Pardubice musely po pěti porážkách naplno bodovat, což se jim podařilo. Ačkoliv prohrávali po dvaceti minutách 0:2, nic nezabalili a svému sokovi z Litvínova v příštích dvou dějstvích nadělily pět branek. Nad Vervou mají náskok deseti bodů, ta se propadla na páté místo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:55. O. Kaše, 14:34. M. Pekař Hosté: 25:21. Mandát, 26:58. Herčík, 41:42. Čerešňák, 48:17. Paulovič, 57:32. Jones Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zeman, Baránek, McIsaac, Polášek, Gajdoš, Czuczman, Baláž – Zygmunt, Jícha, Havelka – Sandberg, Sukeľ (C), Maštalířský – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Čajkovič, Gut, M. Pekař – Ikonen. Hosté: Vomáčka (Vondraš) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Hrádek – Červenka (C), Weatherby, M. Kaut – Kelemen, Jones, Herčík – R. Kousal, Paulovič, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Rozhodčí T. Cabák, L. Pilný – D. Hynek, P. Šimánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvínov). Návštěva 5 225 diváků

Motor zvítězil počtvrté v řadě, vyzrál na Vítkovice

České Budějovice jsou ve fazóně. Jihočeši zažívají nejúspěšnější období v sezoně. Na ledě Vítkovic zvítězili 3:1 a prodloužili šňůru vyhraných zápasů na čtyři duely. Po chybě domácích rozhodl o výhře Motoru kapitán Milan Gulaš.

Hlasy trenérů

Václav Varaďa (Vítkovice): „Já jsem samozřejmě zklamaný, že to dopadlo, jak to dopadlo. Hráčům chci poděkovat, že to nevypustili a odmakali to. Věřím, že budou mít vztyčenou hlavu do dalších utkání. Dnes nám chyběl důraz v zakončení. Potřebujeme si pomoct brankou. Chyby, které jsme udělali, jsou z kategorie laciných. Sahali jsme alespoň po bodu, každý bod je do tabulky dobrý, ale dnes nám nebylo přáno. Bohužel nám vypadl ještě Zdráhal, který je zraněný a bude chybět do konce základní části.“

Jiří Hanzlík (Motor): „Samozřejmě jsme spokojení s vítězstvím. V zápase jsme asi nebyli lepším týmem, soupeř byl aktivní. Řekl bych, že v posledních několika zápasech máme konečně trochu štěstí. V tom, co nám chybělo v první části sezony - v pravý čas dáme góly, skvělý výkon gólmana a prostě se to tak sejde dohromady. A i když je zápas vyrovnaný, tak to dokážeme dovést do vítězného konce. To dřív prostě nebylo a teď se to trochu obrátilo.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51:37. Hauser Hosté: 13:20. Štencel, 49:02. Gulaš, 59:42. M. Beránek Sestavy Domácí: Klimeš (Hrachovina) – Demel (A), Marcel, Leahy, Košťálek (A), Auvitu, Mikuš, Prčík – Kalus (C), Nellis, Yetman – Říčka, Hanzl, Barinka – Roberts Bukarts, Hašek, Rihards Bukarts – Eberle, Přibyl, Hauser – Lednický. Hosté: Klouček (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Doudera (A), Reilly, Pýcha, Kubíček, Kachyňa – Adam Kubík, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Novák, Přikryl, Olesen – Ordoš, Koláček, Hoch – M. Beránek, Toman, Valský. Rozhodčí A. Kika, J. Šindel – M. Axman, P. Blažek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 031 diváků

Kometa obrátila utkání s Energií a je třetí

Kometa proti Karlovým Varům inkasovala dvakrát během dvanácti sekund, to ji ale nepoložilo. Družina Karla Pokorného nesložila zbraně a duel dokázala otočit. Odhodlání přineslo brněnskému celku třetí místo v tabulce, k čemuž přispěla také prohra Litvínova nad Dynamem.

Hlasy tenérů

Kamil Pokorný (Kometa): „Ačkoliv Vary vedly po první třetině 2:0, tak jsme nehráli špatně, ale hodně v rozích. Bylo to nepříjemné, dali jsme soupeři komfortní náskok, ale naši hráči zaslouží velký kredit za prvních deset minut druhé třetiny, to bylo jedno velké peklo. Soupeř ale zahrozil brejky, mohl si vzít vedení zpátky. Ve třetí třetině jsme byli víc na puku a nakonec jsme vítězný gól dali. Tým ukázal charakter, když zápas otočil, za to jsme rádi.“

Pavel Patera (K. Vary): „Do utkání jsme vstoupili dobře, měli jsme dobrý pohyb, nepouštěli jsme Kometu do naší obranné třetiny tolik jako na začátku druhé třetiny. Byli jsme i produktivní. Pak jsme udělali pár chyb, Kometa toho využila, neboť jsme tahali za kratší konec. Srovnali jsme hru, věděli jsme, že to bude o jednom gólu. Dali ho domácí a my jsme to tam už nedotlačili.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:16. Gulaši, 24:36. Pospíšil, 50:46. Cingel Hosté: 07:29. Jiskra, 07:42. Gríger Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Zábranský, Ščotka, Holland, Gulaši (A), Beaudin, Dujsík – Š. Stránský, Cingel, Flek (C) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller (A) – Pospíšil, Ilomäki, Rachůnek – Kos, Kollár, Konečný – Boltvan. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar (C), D. Moravec, Dorot, Dyk – Čihař, Jiskra (A), O. Beránek (A) – Salsten, Gríger, O. Procházka – T. Redlich, Šír, Koffer – Janata, Sapoušek, Kofroň. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Rampír, Peluha Stadion Winning Group Arena Návštěva 6786 diváků

Sparta - Mladá Boleslav

Napínavé klání mezi Spartou a Mladou Boleslaví dospělo do prodloužení, ve kterém se radovali sparťanští hokejisté a pojistili si první příčku v tabulce. Bruslaři přitom dvakrát vedli o dva góly. Domácí ale ukázali svoji sílu a zaznamenali již deváté vítězství v řadě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:27. Forman, 33:04. Lajunen, 35:30. Špaček, 39:50. P. Kousal, 63:30. Chlapík Hosté: 18:11. Pyrochta, 19:11. Lintuniemi, 27:02. Skalický, 50:25. Lakatoš Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Irving, Moravčík, Seppälä, Kempný (A), Krejčík, Mikliš, Němeček – Forman (C), Sobotka, D. Vitouch – Horák, Špaček, Chlapík (A) – K. Hrabík, Najman, P. Kousal – O. Hrabík, Lajunen, Salomäki. Hosté: Furch (J. Růžička) – Jánošík (C), Pyrochta (A), Bernad, Lintuniemi, Havlín, F. Pavlík – Junttila, Fořt (A), Skalický – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Mazura, Suchý, Moses – Dvořáček, Závora, J. Stránský – Čajka. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Štěpánek, Hnát Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 11 277 diváků

Hradec uzmul výhru 55 sekund před koncem

Královéhradecký Mountfield sehrál s Olmoucí vyrovnané utkání. Důležitou výhru, která ho vynesla na čtvrté místo, si připsal díky gólu z přesilovky v podání Slováka Alexe Tamášiho, který 55 sekund rozradostnil domácí fanoušky. Mora tak přišla o cenné body, které jí mohou v její situaci chybět.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:07. Tamáši, 51:19. R. Pavlík, 59:06. Tamáši Hosté: 19:19. Kohout, 31:51. Macuh Sestavy Domácí: F. Novotný (Kasal) – Freibergs, Mudrák, Vukojevic, McCormack, Kalina, Pláněk (A), Pavelka (C), Bučko – Perret (A), Kevin Klíma, Jergl – Miškář, Tamáši, Pour – R. Pavlík, Bunnaman, Batna – A. Novotný, Štohanzl, Dmowski. Hosté: Machovský (Sedláček) – Sirota, T. Černý, Mareš, Rutar, Rašner, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek – Kunc, Kusko, Fridrich – Plášek, Macuh, Navrátil – Káňa (A), Nahodil (A), Orsava – Anděl, Knotek, Kohout. Rozhodčí Ondráček, Květoň – Lhotský, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 127 diváků