Kousal burcuje Dynamo: Hrabeme nejvíc v sezoně, to se musí otočit!

Porážka 2:3 vám toho kolikrát moc neřekne. Za nula, jasně, ale dál? V pardubické kabině se po úterní porážce v Liberci na sebe nedívali kysele, byť se jednalo o sedmou gratulaci oponentovi z osmi aktuálních vystoupení. „V kabině jsme si řekli, že jsme tam nechali všechno, ale někdy to tak je, že to zkrátka nevyjde,“ vylíčil zkušený 34letý útočník Lukáš Radil.

Leckdo jeho slova může brát jako alibismus a výmluvu s ohledem na materiální sílu kádru, v extralize vedle Sparty nejvíce nadupaný. Jiní v tom vidí kus pozitivního a něco, čeho se dá chytnout.

V Pardubicích už se párkrát během ročníku ocitli na pomyslném dně, také proto měnili trenéry, nyní stojí na střídačce už třetí hlavní kouč. Hráči se pokoušejí odrážet od lecčeho, někdy i od zdánlivých detailů. Prožívají složité období, výčitky se na ně valí zleva zprava, nároky odpovídají očekáváním. Ostatně s kritikou výkonů v otevřeném rozhovoru pro Sport před pár dny přišel i majitel Petr Dědek.

Hráči jsou zrovna ti, kteří Dynamo nezatracují. Sami sobě věří. Věří tomu, že i když to pořád neladí, jak má, tak že nutný progres přijde. Vnitřně cítí, že jdou po správné cestě. Nehledě na výsledky.

„Když se prohrává, je to těžší, ale myslím si, že o to víc teď makáme. Věřím, že se to zlomí, protože do toho dáváme všechno, i když střílíme málo gólů. To je zkrátka fakt. Ale pokud budeme pořád takhle šlapat a dáme pár špinavých gólů, zvrátí se to. Hrabeme nejvíc v sezoně, to se musí otočit,“ nepochybuje Robert Kousal.

Zrovna na něm je znát posun kupředu. S kumpánem Lukášem Radilem jsou ve hře víc cítit než dřív. Pod Ještědem v první třetině vyprojektovali krásný gól, Radil pláchl po levém křídle, nabil Kousalovi na ránu z první, proti níž neměl gólman Petr Kváča nejmenší nárok. Čítanková pumelice. „Trefil to fantasticky,“ ocenil Radil, někdejší útočník San Jose Sharks.

V té akci se snoubil nefalšovaný hokejový kumšt s lehkostí. Něco, co Dynamo ukrutně postrádá celou sezonu. „Počínaje Litvínovem (v pátek 5:2) to ale nejsou od nás špatné zápasy, předvádíme dobrý hokej, minule proti Hradci jsme měli optickou převahu, ale hrozně se nadřeme na góly, v tom nás nejvíc tlačí bota,“ poukazuje Radil na nešvar, rodící se dost často i v přesilovkách, v nichž jsou Východočeši po Plzni druzí nejhorší. „Je to vždycky o trpělivosti a tvrdé práci, v té musíme pokračovat, ne-li ještě přidat. Pak se to otočí,“ navazuje Radil na Kousala.

Oba dva prožívají složitý ročník, Lukáše Radila skoro na dva měsíce zastavilo těžké zranění, Robert Kousal se herně hledal, na jedno utkání se pod Václavem Baďoučkem dokonce nevešel do sestavy. Při absenci Lukáše Sedláka a Jiřího Smejkala oběma roste vytížení, byť nijak skokově. Ale hra na nich stojí nyní víc než dřív. To by jim mohlo sedět a posunout i v nastavení mysli. „Od repre přestávky se cítím už líp,“ přitakává Robert Kousal. „Na druhou stranu, ice time máme hodně rozložený mezi všechny čtyři lajny. Jestli dostávám o minutu a půl víc, to ani nevnímám,“ dodává.

Jak jemu, tak Radilovi jde především o to, aby s Dynamem nevypadli z elitní čtyřky. „Osobně se cítím líp a líp, přál bych si, abychom hlavně vyhrávali zápasy, uhráli druhé místo a šli do play off s dobrým pocitem,“ přeje si Radil.

Třetí Hradec se na Pardubice silně dotahuje, schází mu už jen tři body a bude na Dynamu nalepený. Kometa ze čtvrté pozice ztrácí pět bodů. Nic není nemožné při aktuálních výsledcích všech zmíněných týmů. „Určitě chceme zůstat druzí, uděláme pro to všechno. Je vždycky dobré zahajovat play off v té nejlepší pozici a třeba semifinále začínat doma,“ vybízí patriot Kousal.

„Motivace skončit co nejvýš je úplně jasná. Popereme se s tím, proti Plzni budeme zase makat a vyhrajeme,“ je si jistý Lukáš Radil výhrou ve čtvrteční předehrávce 50. kola.