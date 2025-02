Důvody sparťanské vlády: maják, TOP lajna, Grossův štáb či trefené posily

Tři kola před koncem mohou, obrazně napsáno, hodit brusle na stůl. Hokejisté Sparty s předstihem opanovali základní část extraligy, před pátečním programem mají na kontě 99 bodů. Pokud by putovali až do finále, už teď počítají s jistotou, že všechny série začnou na domácím hřišti. Soutěži vládne rudý kolos, který v sezoně prokázal nejmenší výkyvy. V článku iSport.cz se podívejte na výběr šesti hlavních důvodů, proč Pražané za sebou nechali všechny pronásledovatele a v tabulce se usadili na čele.

Rekordman na modré

Sparta má na kontě už 173 vstřelených branek, ostatní v tomto ohledu předjíždí o parník. Rozdíl by ovšem nebyl tak znatelný, kdyby životní ročník neprožíval Kanaďan Aaron Irving. Znovu v sobě probudil zabijácký instinkt a s dosavadními 21 přesnými zásahy přepsal historické tabulky. Žádný jiný bek totiž v jediné extraligové sezoně nepředvedl takovou střeleckou dominanci. „Fakt hodně gólů. Nejlíp vím, že jeho střela opravdu letí. Je to jak s Ovečkinem. Dvacet let pálí z jednoho místa, ale i tak dává nejvíc gólů na světě. Teď to tak má Aaron. Všichni o něm vědí, ale pozici si najde a góly dává,“ chválil po pokoření rekordní hranice úderného zadáka brankář Sparty Jakub Kovář. K tomu Irving sečetl 15 asistencí a míří za metou nejproduktivnějšího beka soutěže. Byl majákem mužstva, které s obrannými řadami tolik míchalo.