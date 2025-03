Do kabin! Hrozil konflikt, sudí zrušili podávání rukou: Lepší než mít průser

Už při minulém střetu na bojišti Bruslařů to mezi oběma armádami hořelo, před odchodem do kabin došlo na strkanici mezi Oscarem Flynnem a Tomášem Fořtem, vznikla pořádná mela. V hokeji platí, že do podávání rukou se předchozí výboje nepromítají. Proto se málokdy vidí, pokud dojde na šarvátku. „Ty dva poslední zápasy mezi námi byly vyhrocené a je asi lepší, když se to rozuteče do kabin, než aby došlo na ještě větší průser,“ souhlasil s verdiktem arbitrů obránce Filip Pyrochta.

Stejně to viděl i jeho protějšek Róbert Lantoši. „Rozhodčí to na konci zvládli dobře tím, že se nepodávaly ruce, protože to mohlo dopadnout ještě hůř. I takové věci se stávají,“ chápal útočník.

O výboj emocí na samém konci jiskřivé bitvy se postaral právě Pyrochta tím, že po poslední akci strčil do domácího Adama Musila, jenž už úder nečekal. Musil přišel s odplatou, okamžitě se přidali další hráči, načež vznikly ostrůvky vyšponovaných vznětlivých vztahů po celé boleslavské třetině. „Bylo to trochu z mé strany, nevěděl jsem, kolik vteřin je do konce, bojoval jsem ještě o puk a vzniklo z toho tohle,“ lehce se kál Pyrochta. Ale nemusel, tyhle potyčky k hokeji patří. A více než sedm tisíc diváků mělo na konci nevšední bonus.

Akorát, že ve chvíli, kdy se zdálo, že je po všem a oba týmy si plácnou a pozdraví, Musil si znovu našel Pyrochtu a ještě jednou do něj drcnul. A začalo se znovu… To už si sudí byli naprosto jisti, že bude lepší hráče vyslat do kabin bez klasické rozlučky.

Liberečtí končili derby ve vítězné euforii, hosté klopili hlavy. Ale svým způsobem si bitvu taky užili. „Už spoustu let je to mezi námi vyhrocené, což je super, zápasy jsou na vysoké úrovni. Jsem strašně rád, že je můžu hrát, protože mě hodně baví. Akorát škoda, že jsme to nezvládli,“ podotkl Pyrochta, dříve dlouholetý liberecký obránce.

Incident na konci byl jen málo překvapivou dohrou toho, co se dělo už v první třetině, kdy si pěstní svár domluvili Kelly Klíma a Adam Jánošík. „My víme, že se Ady prát umí, byla to férová bitka, kterou nás nahecoval. Líbil se mi jeho výkon v šarvátce,“ ocenil Pyrochta a v podobném duchu to vnímal i Róbert Lantoši. „Super! Bitka měla grády, shodili to, dali si férovku, dodalo to dobrou šťávu do zápasu,“ pochvaloval si slovenský reprezentant.

Z jeho aktuální hokejové pohody a herního napojení na Michala Bulíře mají radost nejen pod Ještědem, pomalu se mohou těšit i v Budějovicích, kam oba útočníci po sezoně odejdou. Ale do té doby budou válčit za Tygry. Jejich spolupráce přinesla gól na 1:1 a vítězný na 4:3. Zprvu se jako střelec oslavoval Lantoši, ale oficiálně se trefil Bulíř. „Myslím, že ho trefilo do kalhot. Ale je jedno, kdo dal gól, hlavně, že jsme vyhráli,“ těšilo Lantošiho.

Pyrochtu mrzelo, že jeho dvě gólové asistence nepomohly alespoň k bodu. Třeba proto, že šlo zrovna o derby. „Byl to play off zápas, oba dva týmy měly nasazení a chtěly za každou cenu vyhrát, vylepšit si sebevědomí před předkolem. Bohužel jsme to v posledních vteřinách nezvládli. Trochu to mrzí, možná z toho vyplývaly i emoce. Celý mančaft jsme makali na krev a pak jsme si to zkazili oslabením. To je hokej, musíme zvednout hlavy, nesmí nás to rozhodit před předkolem. Musíme doufat, že nás to nezlomí a budeme připravení do předkola,“ shrnul.

Předkolo play off čeká i Severočechy. A rovněž exboleslavského Lantošiho. Kdyby oba celky šly na sebe, což je možné, lidi by měli svátek. „Už takto je to zajímavé a ještě zajímavější to bude, pokud se s nimi střetneme v předkole. Bylo by to asi tvrdé,“ odhadl Lantoši.

Přeje si on vzájemnou řežbu? „Je jedno, co si přeju já, já hlavně chci přejít přes předkolo a abychom se dostali co nejdál,“ dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:43. Bulíř, 32:29. Ryšavý, 50:30. Ivan, 59:43. Bulíř Hosté: 02:16. Havlín, 35:26. Čajka, 47:48. Bernad Sestavy Domácí: Kváča (D. Král) – Galvas, Šimek (C), Petrovický, Ivan (A), Ahac, Melancon, Derner – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, Bulíř, Lantoši – Pérez, A. Musil, Kelly Klíma – Ryšavý, F. Jansa, Zachar – Petrovský. Hosté: Furch (J. Růžička) – A. Čech, Pyrochta (A), Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Junttila, Fořt (A), Skalický – Moses, Hradec, Lakatoš – Mazura, Čajka, Rekonen – Suchý, Závora, J. Stránský – Zvagulis. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Frodl, Šimánek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7316 diváků