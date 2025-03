Další krach Dynama, poslední zápas jako play off. Hořava sáhne do béčka

S ohněm si zahrávají tak moc, že by jim mohl závidět i profesionální fakír. Pardubičtí hokejisté před očekávaným vrcholem sezony sčítají jeden nezdar za druhým. Další smutek jim způsobil Třinec, který ve vzájemných duelech zvítězil vůbec poprvé od sedmého finále. Stejně jako na jaře Dynamo ztroskotalo na bezchybném Ondřeji Kacetlovi.

„Je těžké mu dát gól, ale skvělí gólmani jsou v celé extralize. Specificky na něj jsme se nepřipravovali. Teď nám to tam prostě nepadá, což musíme zlepšit,“ poukázal Jan Mandát na čtvrteční porážku 0:2 s Plzní. Hvězdami nabité Dynamo čeká na gól 122 minut a 7 sekund.

Mnoho důvodů, proč by se nepříznivá situace měla obracet k lepšímu, nenajdete. Parta trenéra Miloslava Hořavy se nutně potřebuje odpíchnout, jenže nelepí to. Dlouhodobě jí nefungují přesilovky, které má druhé nejhorší v extralize. Schází v nich moment překvapení i lepší pohyb. Křížné přihrávky z hole kapitána Červenky soupeři čtou jako ze slabikáře.

Mandát: Chyběly dvě útočné pětky

„Je to těžké i vzhledem k tomu, že složení přesilovek je každý zápas jiné. Bavíme se o tom celý rok, ale já jsem celoživotní optimista a věřím, že přesilovky začnou klapat, až to bude nejvíc potřeba,“ burcoval Mandát.

Vítěz základních částí sezon 2022/23 a 2023/24 zažívá obrovskou krizi. Do karet mu nehrají ani početné absence. Mimo hru jsou útočníci Martin Kaut, Lukáš Sedlák a Jiří Smejkal. Nově scházeli Matej Paulovič, Nick Jones a Jasper Weatherby.

„Chyběly dvě útočné pětky,“ připomněl Mandát. „Po minulém zápase jsem ale říkal, že se nesmíme vymlouvat. Kádr máme dost široký, teď je to jen o nás. Máme tady dost kluků, kteří s výsledkem musí něco udělat.“ Značné absence nahlodávají i kouče Hořavu: „Nebudeme se vymlouvat, kdo nám chybí. Máme B-tým, do kterého musíme sáhnout a prostě si s tím poradit.“

Jeden z největších aspirantů na Masarykův pohár může v posledním kole přijít o přímou účast ve čtvrtfinále. Na páté Karlovy Vary, s nimiž odehraje závěrečný zápas, drží vrtkavý tříbodový náskok. „Čeká nás zkouška,“ uvědomoval si Hořava.

„Svými výkony v poslední době jsme si vlastně řekli o to, abychom hráli o závěrečný zápas. Bude to skoro jako sedmý zápas play off. Může rozhodnout jedna chyba i jedna maličkost. Šance si vypracujeme, ale prostě selháváme v zakončení. Je to špatné. Máme před sebou poslední domácí zápas v sezoně, musíme to urvat,“ dodal Mandát.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:29. Hudáček, 30:43. Kurovský, 58:26. Čacho Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Jank, Koch, Jandus – M. Růžička (A), Marcinko, Nestrašil – Cienciala, Hudáček, Kovařčík – Kurovský, Vrána (C), Teplý – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Čacho. Hosté: Will (Vomáčka) – Čerešňák (A), Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, L. Hájek, Vála, Hrádek – Kelemen, Kondelík, Červenka (C) – Radil, Mandát, R. Kousal – Herčík, Rákos, Lichtag – Vondráček, Poulíček (A), Houdek. Rozhodčí Hradil, Vrba – Svoboda, Špůr Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 388 diváků