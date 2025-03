Jistý druhý flek Hradce, rival pod ním. Hlavně že začínáme doma, zní

Dva velkokluby jednou ranou. Pokořit Spartu, vítěze základní části? Splněno. Poslat pod sebe znepřátelené Pardubice? Taky! Hradecký Mountfield po nedělním vítězství 4:1 v předposledním kole základní části dlouze slavil s fanoušky, kotli do mikrofonu děkoval bek Martin Pláněk. Mužstvo zpod Bílé věže si totiž drtivým finišem zajistilo postup do play off z druhého fleku. „Nepopsatelné pocity, máme všichni radost, že jsme to dokázali,“ rozplýval se David Šťastný.