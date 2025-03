Místo baráže do play off. Jak Varaďa vytáhl Vítkovice: Tohle jsem nezažil

Záchranářská mise? Splněna. Václav Varaďa vytáhl Vítkovice z extraligového dna, tým pozvedl až do předkola play off. Jak náročný úkol to byl? Sám trenér se při otázce po utkání v Kladně rozesmál. „Play off je pohoda. Samozřejmě je tam obrovská zodpovědnost, ale tohle jsem ještě nezažil. I mě to posune jako trenéra,“ vykládal uznávaný kouč. Vířit vody vyřazovacích bojů bude chtít i letos.

Na lavičku tápajících Ostravanů se postavil 16. ledna. Václav Varaďa nahradil odvolaného Vlastimila Wojnara, tým byl v tu chvíli na 12. místě jen o skóre před Libercem a Kladnem. Vytyčený úkol zněl jasně – opustit suterén tabulky a vyhnout se baráži.

„Jsem rád, že to nakonec dopadlo. Mohlo to skončit naší prohrou, třeba bychom nakonec hráli baráž. Sezona ale nekončí,“ prohlásil osmačtyřicetiletý stratég po výhře 5:0 v Kladně. S asistentem Alešem Krátoškou už spřádá plány na play off.

„Přestože jsme zpočátku našeho působení ve Vítkovicích nevyhrávali, lidi neskutečně fandili. Věřili, že se to nastartuje,“ ocenil Varaďa. Nakopnutí zabržděného týmu skutečně nepřišlo okamžitě. Vítkovice s novým trenérem nejdřív čtyřikrát prohrály. Zlom přišel až pak, Ridera zvítězila sedmkrát z posledních 11 duelů.

Co stálo za vzestupem? Varaďa po příchodu začal jednat. Z pozice sportovního manažera se nezalekl, že posily neposbírají dostatek startů pro případný start v baráži. Úspěchu věřil.

„S příchody, které jsme udělali před koncem ledna, jsme k tomu směřovali. Hráči se nastartovali, fanoušky jsme měli v zádech. Vážím si toho,“ pravil po klíčovém vítězství.

Jako zachránce se nevnímá

Přivedl obránce Joea Leahyho, útočníka Martina Hanzla a gólmana Dominika Hrachovinu. Leahy plnil defenzivní povinnosti vedle útočnějšího Jana Košťálka, Hanzl se přiblížil průměru bod na zápas a Hrachovina se stal spolehlivou jedničkou. Skvělé výkony podtrhl nulou proti Rytířům.

Sám Varaďa vtiskl mužstvu obrannou zodpovědnost. „Byla spousta obdržených branek, které byly laciné. Pracovali jsme na oslabení, které v té chvíli bylo tragické. To jsou aspekty, které jsme zvedli. Kluci to mají v sobě, ale chviličku trvalo, než začali věřit, že to je cesta,“ popisoval obrat.

Vnímá se po proměně týmu jako zachránce? „Ne, cítím se jako trenér, který přišel a udělal pro to maximum. Měl jsem kolegy, kteří to viděli stejně. Ve finále na ledě hrají hráči. My jim jenom dali volné ruce a ukázali cestu. Oni za to vzali,“ odpovídal skromně. „Pan Varaďa je výborný trenér. Hra se určitě trošku změnila, nakopla nás i série vítězných zápasů. Sebevědomí začalo stoupat a je to vidět,“ doplnil jeho slova útočník Jan Eberle.

S Vítkovicemi se pomalu můžou chystat na play off, v němž chtějí být Ostravané černým koněm. „Pro tým, který nás bude mít, to uděláme těžké,“ prohlásil nekompromisní trenér. „Výhrami a hokejem, který předvádíme, můžeme být hodně nebezpeční,“ dodal Eberle.

Vítkovice se soupeře dozví po úterním kole. Za soka budou mít zklamaného z boje o nejlepší čtyřku.