Konec Jágra? Musí hrát dál. Osobnosti: NEJ hráč za 100 let. Pořád na výši

Video se připravuje ... V úctyhodných 53 letech odehrál již 37. profesionální sezonu. Vyprodává stadiony, udivuje fanoušky, trhá rekordy. Jeho um a schopnosti na ledě mu nikdo neodpáře. To, co dokázal, nikdo nezapomene. Vypadá to, jako by hokejově nestárnul. S Kladnem na metu zajišťující play off nedosáhl, leč příval kanadských bodů prokázal, že do starého železa tato legenda rozhodně nepatří. Fanoušci by legendární pravé křídlo chtěli vidět i v příští sezoně. V článku iSport.cz. se podívejte, co o něm říkají české hokejové osobnosti.

MAREK SÝKORA | trenér Nejlepší hráč za sto let „Když jsem slyšel, že si nechá udělat zuby a uvidí, napadlo mě, že by to bylo od něj docela správné. Vzhledem k jeho věku je něco úžasného, že pořád hraje. Měl by však skončit kariéru důstojně a ne tak, že už to bude slabé. Třeba by si mohl najít nějakou činnost kolem hokeje, která by mu ho trochu nahradila. Byl náš nejlepší hráč za sto let, takový tady dlouho nebude. Ale hrát takhle dlouho už se mi nezdá. Vypovídá to i o úrovni ligy, byť jsme mistři světa. Myslím, že by byl dobrý krok, kdyby skončil jinde, v lepším mužstvu. V Plzni má kamaráda Martina Straku, je to blízko Kladna. Ale do hlavy mu nevidím, nikdy jsem se s ním nebavil. Ale tohle mi připadá elegantní.“ Expert a bývalý vynikající trenér Marek Sýkora • Foto Barbora Reichová (Sport)

MILAN NOVÝ | nejlepší střelec historie Shodil železnou vestu „Jestli bude pokračovat, bychom se měli zeptat Jaromíra. Podle mě je moc brzo po sezoně. Byly starosti se záchranou, nakonec jsme třinácté místo udělali. Ale doma góly nedáváme, kdybychom je dávali, jsme o místo výš. Jarda hrál dobře, protože se dobře připravil. Zhubnul kila, je silný na puku, a když gól nedá, tak vám na něj nahraje. Asi zjistil, že když měl nadváhu, bylo to, jako když máte na sobě železnou vestu. Bude záležet na něm. Já před ním smekám, vezměte si, kolik odehrál zápasů. Záleží, aby to tělo vydrželo. Je to složitá otázka, taky musíte mít motivaci. Je dobře, že má 20 procent týmu a pořád bude mít důležité slovo. To je nejdůležitější.“ Milan Nový v roce 2011 • Foto Pavel Mazáč (Sport)

JAROSLAV BEDNÁŘ | bývalý útočník Neskutečné, jak byl rozjetý „V poměru s jeho věkem bylo neskutečné, co odjezdil a odmakal. Pokud by ještě pokračoval, není se čemu divit. On si to ještě uhraje. Je neskutečné, jak šla základní část do finále a on tam sypal nahrávky, opravdu byl rozjetý, nohy mu pořád šly a uhrál si to fakt parádně a úplně v klidu. Na druhou stranu je smutné, že zastíní mladé hráče a že je ve svém věku i přehraje.“ Jaroslav Bednář během angažmá ve Slavii • Foto Profimedia

VÁCLAV SÝKORA | trenér Pořád je na výši „Myslím, že Jaromír Jágr bude pokračovat. A měl by pokračovat. Pořád je platným hráčem, v Kladně jedním z nejlepších. Co jsem viděl zápasy, a bylo jich dost, musím říct, že hokejově je pořád na výši. Jaké dokáže připravit situace, udržet se na puku, je v Kladně mimořádné, i když tam jsou měřítka trošku jiná než ve špičkových týmech. Na střídačce nejsem, koukám se shora. Nevidím, co se děje na lavičce a hlavně v kabině. Ale stoprocentně jsem přesvědčený, že u hráčů má velký respekt. Když něco řekne, hráči to musí brát a berou. Když nehrál, na mužstvu se to projevilo. A spíš negativně.“ Václav Sýkora v extralize prošel pěti kluby • Foto Jaroslav Legner (Sport)

SLAVOMÍR LENER | trenér a komentátor O rekordy už nejde „Záleží na něm, ale pokračovat nejspíš bude. Pořád má v sobě ten drajv. Nejde ani tak o dosažení věkových rekordů. Spíš chce dokazovat sobě a okolí, že to jde. Dokáže využít svých zkušeností, svého těla, ví, kde se pohybovat. V tom je geniální. Umí se napasovat do prostoru, kde je pořád platný. Jeden čas byla na střídačce Kladna jedna ikona vedle druhé, až to mohlo být pro další kluky svazující. Ale jeho přítomnost byla ku prospěchu. Nikdy nic neošidil. Už jen jeho přístup pomáhá celému mužstvu. Je velký patriot. Po dlouhé době se vyhnuli baráži. I po prodeji klubu může mít pocit dobře vykonané práce. Může nastoupit na pár zápasů třeba ve Spartě. Byl by obrovský tahák.“ Slavomír Lener byl v Naganu asistentem legendárního kouče Ivana Hlinky • Foto Michal Beránek / Sport