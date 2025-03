Kapitán Demel mentoroval juniory. Předkolo s Energií? Rychlý tým

V neděli si odfrkli hned dvakrát. Definitivně se vyhnuli baráži a zároveň si zajistili místenku v předkole. Do posledního utkání základní části proti Hradci Králové tak mohli vítkovičtí hokejisté vyjet s klidnou hlavou. Kouč Václav Varaďa šetřil hráče, do zápasové nominace se mu nevešlo devět opor včetně Dominika Hrachoviny, Jindřicha Abdula či Anthonyho Nellise. Šanci naopak dostalo pět juniorů. „Poprali se s tím hodně dobře,“ hlásil zaskakující kapitán Patrik Demel po porážce 2:4.

Šimon Fasner svůj debut dokonce okořenil gólem. Potěšilo to i vás?

„Zaprvé jsem strašně rád, že kluci dostali šanci. Je těžké takhle naskočit do prvního zápasu v extralize, ale všichni podali výborný výkon. Fasy dal gól, čímž to korunoval. Škoda, že jsme nevyhráli, ale stál proti nám dobrý soupeř. Tak to je.“ (pokrčí rameny)

Omlazený tým jste měl na povel jako kapitán. Kdy jste se to dozvěděl?

„Před zápasem jsem přišel do šatny a viděl jsem, že tam mám céčko. Ale myslím si, že na tom tolik nezáleží. Je čest dostat na dres písmeno, ale pro mě to je hlavně o tom, abych se pořád normálně choval a podpořil spoluhráče. Hlavně mladé kluky. Je pro ně velký stres přijít a nastoupit do zápasu. Chci jim pomoct.“

Měl jste za úkol je mentorovat i v průběhu utkání?

„Nějaký úkol to úplně nebyl, ale je to přirozené. Tak by se měl chovat každý hráč. Musíme se navzájem posouvat. Jsem rád za to, jak se kluci chovali a jakou hru na ledě udělali. Snad jsme jim to trošku ulehčili.“

Vraťme se k nedělnímu zápasu v Kladně. Spadl vám balvan ze srdce, že jste se definitivně zachránili a navíc poskočili do play off?

„Jo, byli jsme nadšení. (usmívá se) Vlastně celý měsíc a půl jsme hráli play off. Urvali jsme to tam a zpečetili. Dostali jsme se na dvanácté místo, což byl super pocit.“

Jak vidíte současnou sílu Vítkovic?

„Myslím si, že za ten měsíc a půl, co přišel nový realizační tým, jsme udělali hodně práce. Posunuli jsme se v naší hře a urvali jsme to. Zasloužili jsme si to výsledky i prací, kterou jsme do toho každý den dávali.“

V předkole vás čekají Karlovy Vary. Berete je?

„Je těžké na to nahodit myšlenky, sotva jsme dohráli zápas. Ale bude to dobrý souboj, Vary jsou kvalitní a rychlý tým. Těším se na to, dobrá série.“

Klíčové asi bude ubránit jejich první lajnu vedenou Jiřím Černochem, že?

„Mají kvalitní hráče. Bery (Ondřej Beránek) je na vrcholu bodování, ale play off se hraje na celý tým. Budeme to muset hrát jako dvaadvacet lidí spolu s gólmany. Prostě musíme makat na sto procent, hrát náš systém a urvat to.“

Dlouhé cestování nebude komplikace?

„To k tomu patří. Myslím si, že klub nám poskytne kvalitní podmínky k tomu, abychom byli připravení a podali výborný výkon.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:19. Hladonik, 55:27. Fasner Hosté: 04:18. Miškář, 15:02. Pláněk, 38:38. Pour, 41:40. Štohanzl Sestavy Domácí: Klimeš (Láryš) – Demel (C), Marcel, Prčík, L. Kovář, Chaloupka, Mikuš, Man, Glos – Roberts Bukarts, Hladonik (A), Rihards Bukarts – Eberle (A), Barinka, Glas – Fasner, Přibyl, Hauser – Říčka, Hašek, Lednický. Hosté: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Mudrák, Vukojevic, McCormack (A), Pinkas, Pláněk (C), Kalina, Bučko – Dmowski, Bunnaman, Chalupa – R. Pavlík, Kevin Klíma, Miškář (A) – Pilař, Štohanzl, Pour – Pokorný, P. Moravec, Lang. Rozhodčí J. Ondráček, F. Vrba -T. Brejcha, D. Thuma Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 325 diváků