Sedlák o úskalí pokut v Dynamu: Může vás to spojit. Nebo taky úplně zničit…

Po měsíci se vrátil do extraligového kolotoče, na poslední kolo před pauzou a přípravou play off. Gólem z přesilovky hned pozdravil v úterý málo nebezpečnou tlupu Karlových Varů. Kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák dostal palec u nohy do provozuschopného stavu a podpořil jasnou výhru domácích 4:0, která možná na chvíli dala hráčům zapomenout na penalizaci od vedení klubu . Také o tom po utkání mistr světa z Prahy mluvil.

Byli jste v šoku, když před koncem základní části přišel záměr vedení sáhnout vám na platy a vzít 40 procent? Nakonec jde tedy o podmíněnou pokutu za únor a ve výši 30 procent mzdy.

„No, pak jsme se o tom bavili dál a vykrystalizovala z toho tady ta možnost. Všichni jsme to tak nějak přijali. Samozřejmě, že takováhle věc je vždycky nepříjemná. Já osobně a kluci se cítíme zodpovědní za to, jak jsme během února hráli. Po společné diskuzi jsme se dobrali k tomuto řešení. Je to pro nás uzavřená věc. Já se teď jen těším, že budeme předvádět takové zápasy jako proti Varům. Proto hokej všichni hrajeme.“

Bylo variantou pro kabinu, že pokutu odmítnete? Kdybyste všichni řekli, že ne…

„Samozřejmě, že i takové varianty byly. Bylo jich hodně a bylo pak na diskuzi, jak to nakonec bude. S klukama jsme se o tom bavili dlouho, příjemné to nebylo. Ale vzali jsme to tak, jak to je. Myslím, že se to vyřešilo a já jsem rád, že jsme zápas s Vary zvládli. Od toho se chceme odpíchnout a soustředit na naše výkony. Aby byly i dál jako proti Energii.“

Šlo mít čistou hlavu na hokej při tom všem?

„Asi jak kdo. Jak kdo si to bere osobně, jaký s tím má osobně problém. Já čistou hlavu docela měl, soustředil jsem se na svůj výkon, věděl jsem, že to bude těžké. Hlavně jsem chtěl našemu týmu pomoci a vyhrát. Nesoustředil jsem se tolik na to, jak všechno dopadne. Až takovou hlavu jsem si z toho nedělal.“

Co vám vedení přesně vytýkalo? Šlo o výsledky či herní obraz hry nebo i o to, že byste se měli podílet na ztrátě, která by vznikla v případě, že nedojdete daleko v play off?

„Myslím, že to bylo všechno tak nějak dohromady. My jsme zodpovědní za výsledky, stejně tak vedení, celý klub. Z naší strany to nebylo dobré. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se tímto způsobem domluvili. Vím, že únor byl fakt špatný, přijali jsme odpovědnost a jdeme dál.“

Jsou to všechno nepopulární věci, ale mohly by vás pokuty paradoxně semknout v týmu?

„Může vás to spojit, nebo vás to může taky úplně zničit. To je otázka. Ale nám všem jde o jeden společný cíl, mně osobně je tohle celkem jedno, já chci vyhrávat.“

Potřebovali jste porazit Karlovy Vary, abyste si vrátili sebedůvěru, zvedli náladu fanouškům a v neposlední řadě udrželi čtyřku. Povedlo se?

„Myslím, že jsme od začátku byli silnější, hladovější. Chtěli jsme to možná trochu víc vyhrát, záleželo nám na tom. Což se propisovalo do toho, že jsme všichni chtěli hrát a zvítězit.“

V minulých utkáních to byla velká trápená, co všechno bylo proti Energii jinak než dřív?

„Jak jsem řekl, všichni chtěli hrát, ukazovat se, nabízet se spoluhráčům, aby to měli jednodušší. Pomáhali jsme si na ledě, dobře jsme střídali. Nepramenily z toho protiútoky nebo tlaky u nás v pásmu. Tohle všechno bylo lepší. Plus proměňování šancí, které jsme dnes měli. To nás předtím trochu trápilo. Předtím jsme mívali dobré pasáže i tlak v soupeřově třetině, ale nedávali jsme góly, zatímco soupeř ano a to nás sráželo.“

Věděl jste hned, že si před čtvrtfinále dopřejete poslední kolo základní části?

„Chtěl jsem nastoupit co nejdřív, abych aspoň nějaký zápas stihnul. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jak to bude, rozhodlo se to až ráno před zápasem. Spíš šlo o můj pocit, jak moc mě zranění bude limitovat, nebo ne. Ukázalo se, že to je v pohodě. Stoprocentní na konci sezony asi nebudete nikdy, ale myslím, že jsem to zvládnul dobře. Teď mám pár dnů, aby to sto procent bylo.“

Povedlo se vám zapsat bilanci 1+1 při návratu. To potěší, ne?

„Body jsou vždycky hezké, ale spíš šlo o to, jak se budu cítit v rychlosti hry, moc jsem toho nenatrénoval. Jsem rád, že jsem to tak nějak zvládal, že jsem neztratil tolik kondice. Spíš mi šlo o to hrát dobrý zápas než sbírat body.“

Deset minut se v utkání řešilo, zda bude uznán gól Daniela Rákose na 2:0, až trenérská výzva Varů branku zneplatnila kvůli tomu, že puk narazil do pootevřených dvířek pardubické střídačky. Váš pohled?

„Vůbec jsem nevěděl, že se na takovou věc dá vzít challenge. Asi to tak je. Pokud je to podle pravidel, tak je to v pohodě a nemám s tím problém. Ale divná situace.“

Jak hodnotíte třetí místo po základní části?

„Mysleli jsme o něco výš, ambice tam jsou, ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjel konec základní části, jsme rádi za třetí místo. Škoda jen, že jsme konec až tak nezvládli, ale je to i pro něco dobré. Musíme se z toho poučit, udělat si analýzu, kde jsme udělali chyby. Myslím, že na tom pracujeme po celou sezonu a že se to bude jenom lepšit. Teď se může stát cokoli, každý tým může postoupit a porazit kohokoli. Letos je to trochu otevřenější než v předchozích sezonách, aspoň si myslím.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:55. Radil, 28:11. L. Sedlák, 36:13. J. Zbořil, 46:28. Červenka Hosté: Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek – Herčík, Paulovič, Červenka (A) – L. Sedlák (C), Mandát, R. Kousal – Kondelík, Radil, Kelemen – Weatherby, Lichtag, Poulíček – Rákos, Vondráček. Hosté: Frodl (47. Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Dlapa, D. Moravec, Rulík, Dorot – Jiskra (A), Černoch (C), O. Beránek (A) – Salsten, Gríger, O. Procházka – T. Redlich, Šír, Koffer – Čihař, Sapoušek, Kofroň – Janata. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Lederer, Axman Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8860 diváků