Tralmaks okradl Beránka: Šílený zápas! Zavřel jsem oči a bral pět bodů

Lepší rozlučku s klubem si snad ani nemohl přát. Lotyšský útočník Eduards Tralmaks zažil s Kladnem v posledním kole neuvěřitelnou otočku z 1:5 na 8:5, proti Mladé Boleslavi se pětkrát zapsal do statistik a vystřílel si korunu pro krále bodování. „Sedm gólů Kladna v jedné třetině. Děláte si ze mě srandu? Kdybyste to někomu řekli, myslel by si, že jste blázen,“ smál se vyhlášený kanonýr. Jaký dres bude v příští sezoně oblékat, po konci ročníku neprozradil.

Sedm gólů ve třetí třetině, k tomu vašich pět bodů. Pamatujete něco takového?

„Ne. Je to neuvěřitelné. Mám pocit, že je za tím nějaká vyšší moc. Upřímně, ve třetí třetině jsem měl zatmění. Zbývalo 12 minut, zavřel jsem oči a bral pět bodů. Neuvěřitelná práce kluků, že nepřestali hrát a hodně mi pomohli. Chci Kladnu poděkovat, udělali toho pro mě moc. Tohle místo mi bude opravdu chybět. Je těžké to vyjádřit slovy. Udělali ze mě hráče, kterým teď jsem. Bez nich bych tu nebyl.“

Výhra v bodování vypadala takřka nemožně. Potřeboval jste získat přesně o pět bodů víc než Ondřej Beránek. Věřil jste?

„Před zápasem jsem měl vzadu v hlavě, že potřebuju nejmíň pět bodů. Řeknu vám, že po prvních dvou třetinách jsem tomu vůbec nevěřil. Jakmile jsme dali můj a Prochyho (Martina Procházky) gól, začal jsem tomu věřit. Kluci začali hrát pro mě. Udělali všechno, abych vyhrál bodování. Šílený zápas. Nikdy jsem neviděl takové utkání ani v televizi. Ale teď jsem to zažil na vlastní kůži. Šílené.“

Rozhodující bod jste získal trefou do prázdné branky. Nedávno jste přitom říkal, že vám tyhle situace nejdou, že se před prázdnou rozklepete.

„Jak jste mohli vidět, ani jsem nestřílel. Prostě jsem dovezl puk do brány. Samozřejmě jsem se třásl. Bruslil jsem tak rychle, jak jsem jen mohl. Nepamatuju si, jestli jsem někdy bruslil tak rychle. Chtěl jsem jenom dostat puk do sítě. Bál jsem se, že když vystřelím, minu, nebo zlomím hůl. Tohle byl nejjednodušší způsob, jak dostat puk do brány.“

Řekli trenéři na lavičce týmu, aby vám pomohl vyhrát?

„Všichni o tom věděli, ale v prvních dvou třetinách se nic nedělo. Jakmile jsem získal dva body ve třetí třetině, chtěl jsem se dostat co nejblíž. Když jsem získal další body, víra pořád rostla. To, co kluci udělali, je šílené. Takové věci se stávají jednou za život, nemyslím, že něco podobného ještě zažiju. Sedm gólů Kladna v jedné třetině. Děláte si ze mě srandu? (směje se) Kluci mi pomohli. Gól na 7:5 byl opravdu důležitý.“

Proč?

„Vedli jsme o dva góly, takže jsem se mohl o to víc pokoušet získat další bod. Kdybychom vedli jen o gól, byl bych pasivnější, protože v první řadě chci vyhrát. Ale když to bylo 7:5, trenéři mi řekli, ať to zkusím, třeba to vyjde. Naštěstí se to povedlo.“

Dva góly jste dal v oslabeních, která přitom tak často nehrajete.

„Kluci věděli, že Beránek ještě nebodoval, takže mě trenéři dali na led a řekli mi, ať nestřídám a snažím se dát gól. Ale šlo i o to, že nám chybí klíčový hráč na oslabení – Pytlík. Řekl jsem trenérům, že jsem připravený hrát oslabení, myslím, že jsem v tom dobrý. Navíc jsem hodně ofenzivní, takže jsem věřil, že se klidně můžu v oslabení prosadit. To se i stalo.“

Po jednom střídání jste dokonce ukazoval na střídačku, ať si vezme timeout, abyste oddechl a mohl pokračovat.

„Bylo to po mém čtvrtém bodu. A hokej je o tom, kdo má momentum, pro hráče je to úplně stejné. Když cítíte, že se všechno otáčí na vaši stranu, chcete zůstat na ledě a hrát dál. Jo, jel jsem ke střídačce a snažil jsem se vzít timeout. Ale samozřejmě to byl vtip. Chtěl jsem hlavně vyhrát. Tým mi pomohl, všichni říkali, ať tam zůstanu, že se mě pokusí najít. Je to neuvěřitelné. Nemám pro to slova. Kdybyste někomu řekli, že Kladno vyhraje a Tralmaks vyhraje bodování, když bylo 12 minut do konce, Kladno prohrávalo 2:5 a Tralmaks měl nula bodů… Lidi by si mysleli, že jste blázen. Jsem na tenhle tým opravdu pyšný.“

Co se změnilo? Po prvních dvou střelách soupeře jste prohrávali 0:2.

„Začátek zápasu byl velmi špatný. Ale po druhé třetině jsme přišli do kabiny a řekli si, že je to naše poslední třetina. Hodně hráčů už nikdy nebude hrát spolu. Pojďme a užijme si to. Jakmile jsme si to řekli, začalo to fungovat. Možná kdybychom to dělali před každým zápasem…“ (směje se)

Už před nějakou dobou jste oznámil, že v Kladně nebudete pokračovat. Je loučení těžké?

„Chci zdůraznit, že Kladno ze mě udělalo hráče, kterým teď jsem. Nebyl jsem takový, když jsem sem přišel. Vlastně jsem byl trochu rozbitý. Přišel jsem po operaci kolene, pamatuju si, že v prvních zápasech jsem si myslel, že je po všem. Ale Kladno mi dalo šanci, dalo mě do první lajny a udělalo ze mě lídra. Bez Kladna bych se tu s vámi nebavil. Pro mě je to smutné, ale jsem šťastný, že jsem to zažil. Nebudu si z toho brát vůbec nic negativního, jen pozitivní věci. Kluci jsou tu neuvěřitelní, přeju jim to nejlepší. Kdoví, možná se jednoho dne vrátím. To by se mi líbilo.“

Prozradíte už, kam zamíří vaše kroky?

„Ne, ještě je brzo. Uvidíme, někdo už to možná ví, někdo možná ne. Jsou nějaké spekulace, možná nejsou pravdivé. Uvidíme, až se to oznámí.“

Užil jste si poslední oslavu s fanoušky Kladna?

„Bylo to emotivní. Už poslední zápas byl emotivní, všichni skandovali moje jméno. Kladno se stalo mým druhým domovem… Vlastně prvním, protože tu žiju déle než v Lotyšsku. Je to můj domov, doufám, že tu budu vždycky vítaný. Jak už jsem říkal, jednoho dne bych se rád vrátil a zase hrál za Kladno.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:57. Moses, 01:38. Závora, 11:19. F. Pavlík, 27:25. Moses, 34:12. Křepelka Hosté: 27:54. Ticháček, 47:37. Kusý, 49:07. Tralmaks, 51:24. M. Procházka, 54:13. Tralmaks, 54:45. Komuls, 56:33. Bláha, 58:58. Tralmaks Sestavy Domácí: J. Růžička (Furch) – A. Čech, Pyrochta (A), Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Křepelka – Junttila, Fořt (A), Skalický – Moses, Hradec, Lakatoš – Mazura, Čajka, Rekonen – Zvagulis, Závora, J. Stránský. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Komuls, Nemčík – M. Procházka (A), Filip, Tralmaks – Kusý, Hults, J. Strnad – Jarůšek, Bláha, Smoleňák (C) – Vandas, Straka, Hanousek. Rozhodčí Hribik, Baroš – Kajínek, Svoboda Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3253 diváků