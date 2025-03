Kam se Smoleňákem, sankce v Pardubicích? Dědkovi se nejde divit

Nevídanou divočinou skončila základní část hokejové extraligy, když Mladá Boleslav odevzdala Kladnu zápas za stavu 5:1 a poslední třetinu mu jako na stříbrném podnosu věnovala sedm gólů! Co si o tom myslí v podcastu Zimák? Hned druhý den v táboře Rytířů skončil kapitán a jeden z nejlepších hráčů týmu Radek Smoleňák. Je odchod veterána na místě? A jak velkou roli v rozhodnutí kladenského vedení hrála skutečnost, že Smoleňák je hráčským agentem?

V Zimáku jsme rovněž oznámkovali všech 14 týmů za dlouhodobou část a věnovali jim krátký komentář. Pěkně jako ve škole. I když Zbyněk Irgl to hned asi nepochopil… Ale nakonec to dal. Významnou část Zimáku pak věnujeme čerstvé pardubické kauze pokut. Jak uvedl web iSport.cz, hráči Dynama dostali sankci 30 procent z únorové mzdy, přičemž ve hře byly mnohem výraznější penalizace. Jak případ pokut v neobvyklém čase před play off vnímá osazenstvo Zimáku?