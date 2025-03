Kachyňa se postavil za Motor: Bude to s námi ku*** boj! Uznal, že Gulaš chyběl

Co jste si ukázali při závěrečné potyčce?

„Že jsme jeden tým, zastáváme se jeden druhého. Když jde náš hráč do deseti lidí, postavíme se za něj. Chtěli jsme na Pardubice vlítnout a ukázat jim, že to nebudou mít tak jednoduché.“

Povedlo se?

„Doufáme v to. Už se nám to stalo s Libercem, bude to s námi ku*** boj! Chceme pokračovat v našem hokeji, hrát jednoduše, srážet se a chodit do branky.“

Takže větší důraz?

„Musíme chodit Willovi na masku, narušit mu výhled, všechno totiž viděl. Pardubice mají vysoké beky, v tom mají výhodu, ale musíme se rvát, být před brankovištěm.“

Kde se zápas vlastně pokazil?

„Chtěli jsme do něj vstoupit jinak, ale 0:3 je zavádějící výsledek. Nebylo to tak jednoznačné, měli jsme šance, ale nic nám tam nepadlo.“

První gól v oslabení byl tedy stěžejní? Hru jste vyrovnali, ale branky nepřicházely.

„Samozřejmě to soupeře dostalo na koně, ale my musíme šlapat pořád. Inkasovaná branka by nás měla nabudit, abychom skóre otočili.“

Gulaš? Chyběl nám, ale...

Byla chyba i v blokování střel z dálky?

„Gólům šlo určitě předejít, spoustu střel jsme mohli zblokovat, ale neudělali jsme to, nebyli jsme postavení v ideálních drahách. Pardubičtí na konci naopak ukázali, že do toho umí skočit. My musíme příště taky.“

Jak moc v koncovce chyběl absentující Milan Gulaš, který má údajně střevní potíže?

„Chyběl. Střelec a hráč, který umí vytvořit spoustu šancí, využít je. Nemůžeme se ale vymlouvat na to, že nám jeden hráč vypadne. Musí ho zastoupit jiní.“

S čím jste bez něj šli na Pardubice, které základní část neuzavřely v ideální pohodě?

„Play off je jiné, mají výborný tým s dobrými hráči, připravovali jsme se na ně a šli do boje.“

Zvyšuje se před dalším utkáním důležitost první vstřelené branky?

„Pro nás by to samozřejmě byla výhoda. Dáte první gól a oni se třeba sesypou. Když to bude naopak? Nesmíme se zaleknout.“