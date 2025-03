Kometa - Vary 3:4. V prodloužení rozhodl Procházka. Vítězný vstup Dynama do play off

Hokejisté Pardubic zahájili cestu v play off extraligy čtvrtfinálovou výhrou 3:0 nad Českými Budějovicemi. K vítězství Dynamu značně pomohl brankář Roman Will, který si po 38 zákrocích připsal čisté konto. Utkání mezi brněnskou Kometou a Karlovými Vary došlo po gólu domácích v úplném závěru za stavu 3:3 až do prodloužení, ve kterém o výhře hostů rozhodl Ondřej Procházka.

Will deptal Budějovice

Pardubice porazily v úvodním utkání čtvrtfinálové série play off extraligy České Budějovice 3:0. Góly Dynama při prvním startu v letošních vyřazovacích bojích vstřelili Jáchym Kondelík, Jan Mandát a Jiří Smejkal. Čisté konto vychytal před 9811 diváky brankář Roman Will. Druhé utkání se odehraje ve středu opět na východě Čech, začne v 18.00.

Ohlasy trenérů:

Miloslav Hořava (Pardubice): „Myslím, že naše mužstvo se v utkání postupně lepšilo. První třetina nebyla nic zvláštního, druhá takový průměr, třetí byla z naší hry asi nejlepší. Jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli. Budějovice nás přestřílely a hrály velice dobře. Byl to první zápas, takže start do play off je velice dobrý.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Bohužel jsme inkasovali první gól. Myslím, že jsme do utkání nevstoupili dobře. Bylo to z naší strany takové poloviční. Začátek měl být takový, jaký byl potom konec. Rozebereme si to a zítra nás čeká nový zápas.“

Kometa třikrát srovnala, přesto padla

Karlovy Vary zvítězily v prodloužení v Brně 4:3. Západočeši v zápase třikrát vedli, o výhru v základní hrací době přišli v čase 59:43, ale svým druhým gólem rozhodl o výhře Energie v 69. minutě Ondřej Procházka. Druhé utkání se odehraje ve středu opět na jihu Moravy se začátkem v 17.00.

Ohlasy trenérů:

Kamil Pokorný (Brno): „Šli jsme do zápasu po čtrnácti dnech a bylo to znát na první třetině, soupeř byl aktivnější, šel do vedení. Postupem času se hra zvedala, ve druhé třetině jsme měli šance na to, abychom odskočili, ale jen jsme srovnali skóre. V prodloužení jsme bohužel udělali chybu. Věděli jsme, jak to hraje jejich gólman a byli jsme za to potrestáni. Je to poučení, potřebujeme teď dobře zregenerovat a připravit se na druhý zápas.“

Pavel Patera (Karlovy Vary): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, v první třetině jsme byli aktivní a zaslouženě jsme se dostali do vedení. Naopak druhá třetina patřila Kometě a stav 2:2 potvrzoval vyrovnanost duelu, což platilo i o třetí třetině. V play off vyhrávají obrany, chceme hrát aktivní hokej. V prodloužení jsme dali gól, vedeme v sérii 1:0, ale absolutně to nic neznamená.“