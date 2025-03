Na ledě funguju i jako uklízečka, vypráví Mandát. Co napsal před sérií Zohornovi?

Sršel energií a baterky mu vydržely až do posledních sekund celé úvodní partie čtvrtfinále play off. Při pohledu na zarputilost Jana Mandáta si znovu uvědomíte, jak je pro pardubický tým důležitý. On a vůbec celá čtvrtá formace s Tomášem Vondráčkem a Patrikem Poulíčkem. Do hokejové identity Dynama přinášejí šťávu, kterou zároveň oponentovi odebírají. A nadstavbou jsou pak i góly, úterní druhý v Mandátově podání měl v sobě extrémně důležitý parametr směrem k vstupní výhře 3:0 nad Českými Budějovicemi. Odveta je v plánu ve středu od 18 hodin znovu v enteria aréně.

Váš parťák Jáchym Kondelík zmínil, že tomu napoprvé z pardubické strany pořád něco chybělo. Jaký je váš pohled?

„Vidím to podobně. Přikládám to tomu, že jsme čtrnáct dní nehráli, což je znát. Ve druhé třetině to byl hokej nahoru dolů, což my úplně nechceme hrát. Po třetím gólu jsme se možná trochu zbláznili, každý si chtěl dát gól, přitom v play off je jedno, kdo je dává. V tomhle se musíme zlepšit, podíváme se na to na videu, aby to ve druhém zápase bylo od nás ještě lepší.“

Pokud vás viděli spoluhráči, jak energicky slavíte svůj gól, není divu, že si ho pak chtěl dát každý, jak říkáte…

„Je to možné… (usmívá se) V play off se nechávám trochu strhnout, emoce ze mě vylítnou. Je to dané i tím, jak moc mi na pardubickém klubu záleží. Góly jsou v téhle fázi sezony obzvlášť důležité, samozřejmě nejen ode mě, ale od celé naší lajny. I když naše role je trochu jiná. Pokud už však gól dáme, o to větší naše radost je. Snažíme se v lajně takhle hrát celou sezonu. Naše dravost, doplňování a sehranost určitě pomáhají, taky se o naší hře hodně bavíme. Zároveň od sebe nemáme žádné očekávání, to je nejlepší. Kdybychom velká očekávání měli a nevyšlo by nám to, o to větší a horší pád by přišel. Mohl by nás rozsekat. Proto si vždycky říkáme, že naším úkolem je černá práce a každý gól je něco navíc.“

V závěru došlo na hromadné potyčky, většinou šlo o záměr hráčů Motoru, aby taky ukázali, že jsou v zápase a nechtěli odejít jen tak s porážkou do kabiny. Čekali jste to?

„K play off to patří, dál to asi nemá cenu komentovat. Já se to snažil spíš od sebe rozdělovat, byl jsem tam jako uklízečka… Snažil jsem se zabránit tomu, aby nedošlo k něčemu většímu a spíš se soustředili víc na hokej. Dělo se to v posledních deseti minutách. Budějovice mají kvalitní tým, tři góly mohly ještě dát. Snažil jsem se to i na střídačce hecovat ve stylu, ať to dohrajeme hlavou a hrajeme hokej.“

V jednu chvíli se soupeř přímo vás pokoušel vyzvat k bitce.

„Za stavu 3:0 mi přišlo naprosto zbytečný do toho jít. Tam se musím malinko poplácat po ramenou, že jsem to ustál a emoce ovládl. Mohl bych tam dostat klidně dvojku navíc, nechtěl jsem jim dát přesilovku, aby nám třeba dali gól na 1:3 deset minut před koncem. Ruce mě ani nesvrběly. Až přijde správný čas, bát se nebudu, jen to musí mít hlavu a patu.“

Nakolik jste před utkáním řešili přítomnost bývalého parťáka Tomáše Zohorny, jenž se umí soupeři navrtat pod kůži? Myslím, že se vám povedlo jej napoprvé nepustit do hlavního proudu hry.

„Snažili jsme se o to. Dobře víme, jakým hráčem Zohy v play off je. Pro nás je hráčem na druhé straně. V pondělí jsme si psali, že naše kamarádství je odloženo na deset dní a po deseti dnech se zase budeme kamarádit. Teď to jde stranou, a byť ho mám moc rád, nyní je to soupeř. Kamarádství musíme dostat z hlavy ven.“

Očekáváte jiný průběh ve středečním duelu? Lze čekat, že nastoupí mnohem protivnější a dotěrnější Motor.

„Jo, ale spíš se znovu budeme soustředit na sebe. Musíme zlepšit svou hru, máme to po těch čtrnácti dnech kostrbatý. Zaplaťpánbůh, že nám napadaly góly, protože oni taky měli šance. Naštěstí nás Willda skvěle podržel.“

Co s vámi hráči v kabině udělá před utkáním informace, že soupeři chybí tahoun Milan Gulaš? Nakolik tomu věnujete pozornost?

„Popravdě, já se to dozvěděl až při první buly, že nehraje. Když jsem tam viděl Zohyho s céčkem na dresu. Vůbec jsem nad tím ale nepřemýšlel.“

Asi však nezabolí, že Gulaše v sestavě nevidíte, ne?

„Je to samozřejmě skvělý hráč. Ale pořád říkám, že my musíme řešit svou hru a ne tolik soupeře. Ať proti nám stojí Budějovice, Sparta, nebo Třinec, musíme se soustředit sami na sebe.“

Na konci základní části jste vyhráli s nulou proti Karlovým Varům, napoprvé v play off rovněž. Cítíte zlepšení v obranné hře?

„Asi jo, ale hlavně to vidím ve fenomenálním Romanovi Willovi. S Budějovicemi jsme mu to zase neulehčili, měl tam spoustu těžkých zákroků po naší hloupé chybě, kdy se tam frajer ocitl sám před bránou. V tomhle směru se musíme zlepšit, v dalších zápasech by se nám stejné chyby mohly už vymstít.“