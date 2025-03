Kondelík zarazil gólovou oslavu proti Motoru. Chtěl jsem na koleno, ale… Gulaš? Dvakrát bez komentáře

Pardubická ikona Tomáš Zohorna si po říjnovém nevyžádaném odsunu do Českých Budějovic nepřála nic jiného, než se na východ Čech vrátit a v play off zorganizovat Dynamu postupovou pomstu. On a celá jeho parta bude muset ve středečním repete výrazně přidat, aby srovnala krok. Domácí předvedli velmi solidní nástup do čtvrtfinále play off s výhrou 3:0, dvěma trefami se blýskli budějovičtí odchovanci.

Série Dynama s Motorem nese podtitul PROTI SVÝM. V táboře Jihočechů najdete vedle Zohorny, majitele dvou titulů a 11 kompletních sezon v červenobílém klubu, i pardubického gólmana Milana Kloučka. Na druhé straně bývalí „Motoráci“ Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák a Jiří Smejkal.

A jak už to bývá, vyvolení zasadili někdejším barvám těžké údery. Kondelík klíčový první a Smejkal pojišťující třetí. „Ideální to od nás nebylo po dvou týdnech bez zápasu, nějaké chyby, hlavně do defenzivy tam byly, ale jsem strašně rád, že jsme vyhráli. Podržel nás Willda a výsledek je dobrej,“ zevrubně zhodnotil autor první branky.

V českém Hockeytownu se premiéra vyřazovací fáze očekávala s napětím i nervozitou. Po turbulentní základní části, plné personálních i výkonových přemetů, blbé nálady a nepříjemných zranění nebylo jasné, v jakém módu a nastavení domácí skočí do boje.

Navíc Jihočeši budili respekt za způsob, jakým se vypořádali v předkole s Libercem, proti němuž ztráceli 1:2 na zápasy, ovšem hrozící dovolené se působivě vzedmuli a katalogy s výjezdem na Hurghadu vyhodili do koše.

Počáteční nervozitu papírový favorit setřepal rychlým gólem, Kondelík se po střele Tomáše Dvořáka rychle zorientoval, Kloučkovi poslal puk mezi nohy. „Tlak je asi větší, vnímám ho,“ vrátil se střelec k tomu, že bojuje proti hráčům, s nimiž loni tvrdě zápolil v play off proti Třinci. „Znám je a mám je všechny rád, o to je to těžší. Ale k hokeji to patří. Mimo led to jsou všichni skvělí kluci, rádi se uvidíme, ale na ledě neznám kamaráda. Když to řeknu blbě, na ledě jsme schopni se zabít.“

Kondelík z úcty k bývalému působišti gól extra neslavil. Rychle mu došlo, že se to moc nehodí. „V první chvíli euforie veliká, gólů moc nedávám, chtěl jsem jít na koleno, ale hned mi došlo, že jsem dal gól Motoru a okamžitě se zastavil,“ líčil upřímně.

Druhý gólový kousek ve stejném čase, ovšem už ve druhém dějství, předvedl energický Jan Mandát, jenž zužitkoval výbornou ofenzivní práci defenzivně naladěné čtvrté formace. Jakmile ke konci druhé části Jiří Smejkal šikovně tečoval ránu z dálky v podání Romana Červenky, budějovická buňka v pardubickém teritoriu mohla odpálit ohňostroj.

Hosté zpočátku tápali, zlobit začali až od půlky duelu díky přesilovce, kdy Roman Will nejednou předvedl svůj kumšt. „Z naší strany to bylo takové poloviční. Začátek měl vypadat jako náš konec,“ poukázal kouč Ladislav Čihák na rozdíl mezi první a druhou polovinou šichty. To už hosté rozjezdili nohy a vršili na sebe zajímavé ofenzivní rejdy. Ale Will exceloval.

Motor se ve středu potřebuje pokusit o podobný vzmach, jakým otáčel sadu s Tygry. Je otázkou, zda u toho bude Milan Gulaš, jenž vypadl ze sestavy kvůli akutním zdravotním trablům. „Bez komentáře,“ reagoval kouč Čihák na otázku, zda je šance, že se v odvetě ukáže na ledě.

A je Gulaš v Pardubicích? „Bez komentáře…“

Závěr skončil vzájemnou kočkovanou, ve vzájemné šarvátce skončili i Zohorna s Kondelíkem, aktéři velké říjnové výměny. „Asi osud pro nás oba,“ pousmál se Kondelík. Velkou vědu z hromadné strkanice nedělal. „To je play off hokej, oni prohrávali, takže něco zkusili.“