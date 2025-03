Žádný trest pro Kundrátka? Ujčík vysvětluje: Seknutí bylo zákeřné, ale...

Ze sekery za dva zlaté zbylo topůrko za tolar. Kundrátkův zásah holí zezadu na Michala Řepíka mimo hru a pár sekund před koncem druhého čtvrtfinále Sparty s Třincem zůstal bez potrestání. „Z mého pohledu šlo o neférový zákrok, ale vzhledem k intenzitě nebo spíš neintenzitě, kdy byl úder veden bez nějakého nápřahu, to bylo na potrestání na ledě, nikoli na dodatečné potrestání,“ vysvětlil deníku Sport extraligový šerif Viktor Ujčík.

Rozhodčí ukázal, že se má pokračovat ve hře. Za podobný faul, navíc na hráče, který zrovna odehrál puk, přitom komise vyměřila loni Michalu Řepíkovi během série stejných soupeřů flastr na dva zápasy. Kundrátek sice nešvihl Řepíka s takovou razancí, ale zákrok zákeřný byl.

„Ano, souhlasím,“ uznal šéf disciplinárky. „Ale vypadalo to, že Řepík dostal ránu z boku přes chránič. Ovšem nevím. Podle záběrů, které jsme měli k dispozici, jsme se všichni, kdo se v první instanci vyjadřujeme, shodli na tom, že to nebylo na dodatečný trest. Šlo o krátké seknutí. Během zápasu je takových spousta, která se nezachytí,“ dodal Ujčík.

V první instanci kromě extraligového šerifa rozhodují ještě manažer rozhodčích Vladimír Pešina a bývalý hokejista Jan Alinč. V Třinci mohla zavládnout spokojenost. Jeden z lídrů týmů může pokračovat. V Brně takhle spokojení být nemohli. Brněnskému Pospíšilovi, jenž za faul loktem v prvním čtvrtfinále s Karlovými Vary dostal menší trest, udělili trest na jedno utkání.

„Už v zápase měl dostat vyšší trest,“ uvedl Viktor Ujčík. „Tam došlo k pochybení. Jede dokončit souboj, bez zájmu hrát puk, což respektujeme. Ale zvýší svou pozici tím, že se vytáhne nahoru. Za mě to ani nebyl loket, trefil soupeře pažní kostí. Zasáhl ho však přímo z boku do hlavy, aniž by předtím došlo k nějakému kontaktu. Právě tím, že zvýšil svou pozici. Podle našeho názoru to mělo být pět plus do konce zápasu a ještě jsme usoudili, že to bylo na jeden zápas navíc,“ řekl.