Rána pro Karlovy Vary, hvězda místo gólů sbírá fauly. Beránek dostal trest, vynechá tři zápasy

Dvaapadesát kol se věnoval hokeji. A na jeho výkonech to bylo pořádně vidět. Nebýt galapředstavení Eduardse Tralmakse v posledním kole, bral by Ondřej Beránek kromě koruny krále střelců také trofej pro nejproduktivnějšího hráče základní části. Jenže s nástupem do vyřazovací části se proměnil z lídra v neřízenou střelu. „Jak ho znám, určitě to nebylo s úmyslem. Spíš z přemíry snahy,“ míní někdejší kapitán Energie Václav Skuhravý.

„Bery je pracant, bojovník, do všeho jde úplně naplno. Neřekl bych, že je to z frustrace,“ dodává současný asistent kladenského trenéra na konto bývalého spoluhráče a jeho faulů v play off.

Zarážející ovšem je, že se nejedná o Beránkův první prohřešek ve vyřazovacích bojích. Hvězda ligy v základní části posbírala jen 26 trestných minut v 51 duelech. V posledních dvou play off ale nastoupila do osmi zápasů a hned tři z nich kvůli trestu nedohrála.

„Možná má zvýšenou motivaci. Je ohromný srdcař, určitě nic neudělá s úmyslem. A když se na něj podíváte i v nároďáku, vletí do všeho,“ zastává se Skuhravý lídra Energie.

V předkole Beránek zazářil dvěma góly v prvním duelu, ale od té doby bodově mlčí. Místo toho naskakují prohřešky. Ve druhém zápase předkola Beránek neudržel nervy a v šarvátce píchl vítkovického Patrika Marcela holí do slabin. Do konce utkání zbývaly tři sekundy, Energie ztrácela 2:5, zákrok vůbec nic neřešil. „Byl v souboji s někým jiným a vylétla mu hokejka, která bouchla soupeře do slabin. Nebylo to tak, že by stál proti němu a sekl ho úmyslně,“ nabízí Skuhravý svůj pohled.

Disciplinárka měla jiný názor. Beránek dostal trest do konce utkání a navrch jednozápasový stop. V tu dobu předseda komise Viktor Ujčík asi netušil, že bude stejného provinilce řešit brzy znovu. Devětadvacetiletý útočník po vypršení trestu postoupil s Vary přes Vítkovice 3:2 na zápasy. Tým trenéra Pavla Patery začal vítězně i čtvrtfinále proti Kometě Brno, ale hned ve druhém střetnutí přišel od největší hvězdy mužstva další zásek.

Beránek krátce po polovině zápasu zasáhl do hlavy domácího Marka Ďalogu a znovu putoval pod sprchu. „Bylo mi jasné, že musí dostat trest do konce, když stejný vyfasoval i Rhett Holland. Jedná se o totožné fauly,“ připomíná Skuhravý tvrdý atak brněnského beka na Víta Jiskru.

Disciplinární komise se tentokrát s Beránkem příliš nemazala, loňský mistr světa bude chybět třikrát po sobě. A může se stát, že si v této sezoně už nezahraje. Bude záležet, jak si jeho parťáci povedou v sérii o víkendu doma proti Kometě. Stav je 1:1.

„Myslím si, že lidi chtějí vidět nejlepší hráče v play off na ledě. Do dalších zápasů bych to neřešil, pokud soupeř není zraněný. Ať lídři hrají, diváci se na to těší celý rok. Něco jiného je, když je tam zranění, hráč odstoupí a už nemůže nastoupit,“ praví legenda karlovarské Energie.

Pravdou ovšem je, že faulovaný Marek Ďaloga po Beránkově zásahu druhé čtvrtfinále nedokončil. Ve třetí části už mu do statistik naskočilo jen 13 sekund na ledě, po opakovaném úderu do hlavy visí nad slovenským bekem strašák dalších problémů. Teprve v půlce února sestřelil Ďalogu nevybíravě pardubický Michal Houdek a do konce základní části ho vyřadil ze hry. Tvrďák Dynama tehdy pykal pět utkání.