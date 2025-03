Video a konec! Faul na pět minut Dynamo nesrazil. Sedlák: Oba jsou zodpovědní…

Ve vyrovnané druhé tahanici mezi Pardubicemi a Motorem mohl mít ten moment určující charakter. Krátce po gólu na 3:2 narouboval domácí Jan Mandát mezi střídačkami na mantinel jmenovce Jana Štencela z Motoru. A sudí po konzultaci u videa vynesli pětiminutový ortel. „Neviděl jsem zákrok do detailu, jen periferně. Nemůžu to moc komentovat. Ale myslím si, že Mandy ještě přibrzďoval,“ popsal důležitou chvíli Lukáš Sedlák. Dynamo ji zvládlo, vyhrálo 4:2 a vede 2:0 na zápasy.

Dvě přesilovky, dva jiné příběhy. Po vysoké holi hostujícího Tomáše Zohorny s krvavou dohrou udeřil tečí domácí Jasper Weatherby, k druhému zásahu v utkání mu hodně dopomohl soupeř Pavel Pýcha. Při snaze odpravit kotouč z brankové čáry sehrál svou čepelí roli nešťastného antihrdiny. Pardubice pustil do vedení ve chvíli, kdy Motor paradoxně přidával válce.

Znovu se nicméně Jihočeši mohli nadechnout už o 21 sekund později. Nešetrný hit Jana Mandáta znamenal vyloučení do konce zápasu a pětiminutovou výhodu pro hosty za stavu 2:3. Jenže gólový efekt nepřišel. Dynamo přežilo náročné chvíle, postavilo se za smutného viníka.

„Je to jeden z nejhlasitějších kluků v šatně, skvělý spoluhráč. Když udělá takový zákrok, musíme to vzít za něj a ještě víc se semknout,“ vyprávěl o odhodlání střídačky dvougólový Weatherby. „Mandy nemusel děkovat, od toho jsme tady. Když se něco takového stane, jde tam jiný hráč, aby bojoval za toho, co už nemůže. Od toho jsme tým, nic říkat nemusel,“ doplnil Lukáš Sedlák.

Následně rozebral, jak obdobné zákroky vnímá. „Oba hráči jsou za sebe zodpovědní. Když jdu do souboje, začnu se otáčet u mantinelu a jede na mě hráč, je to i moje chyba. Neviděl jsem ale zákrok do detailu, jen periferně. Moc to komentovat nemůžu. Myslím si, že Mandy přibrzďoval,“ sdělil svůj názor Sedlák.

Právě kapitán toho v početní nevýhodě hodně nabruslil a odskákal. Obětavostí se Východočeši dokázali přenést k důležitému druhému skalpu. Přesto měli mnohem náročnější práci než o den dříve, s navrátilcem Milanem Gulašem Motor dostal ztracený glanc.

„Náš výkon byl prostě dobrý,“ neměl co hráčům vyčítat hostující kouč Ladislav Čihák. „Tým šlapal, snažil se s výsledkem něco udělat za každou cenu. Nemám, co bych vytknul. Přesilovky? Pardubice mají kvalitní hráče, puky odházely.“

Budějovice navzdory zlepšenému představení zůstaly na nule. Brzy si nechaly sebrat úvodní vedení 1:0 po ráně Adama Kubíka, na pozdější srovnání Jakuba Valského už navazovali jen domácí. Ti si ještě se závěrečným hvizdem museli poradit s ostřejší výměnou názorů, což byl scénář, který nastal už s koncem první partie.

„Asi nás zkoušejí provokovat, v play off je to normální. Počítáme s tím. Nedostanou se nám ale do hlavy,“ ujistil České Budějovice pardubický obránce Libor Hájek, další člen gólové listiny, do které vnikl poprvé od prosince a premiérově v play off nejvyšší české soutěže. Aby se mohl podobně usmívat po postupu, potřebují reprezentanti „Hockeytownu“ uspět ve čtvrtfinále ještě dvakrát.