Čtete: Třetí bitva Třince se Spartou: Kacetlova hlavička, Růžičkovo trápení i neodpískané fauly

V uších mu muselo zvonit jak po odpálení ohlušujícího granátu. Krátce po trefě Třince na 2:0 čelil Ondřej Kacetl dvěma střelám, které mohly Spartu vrátit zpátky na dostřel. Při první třineckého fantoma zachránila tyčka, pak už si nejúspěšnější brankář posledních let došel pro zákrok maskou proti bombě Aarona Irvinga od pravého mantinelu. Efektní hlavička poslala puk do ochranné sítě a Oceláře vyvedla zpod visící gilotiny. Do šatny odešli s náskokem dvou branek.

Útočník Sparty Jani Lajunen cloní třineckému brankáři Ondřeji Kacetlovi • ČTK / Ožana Jaroslav