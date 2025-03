Rozhodl asi trošku sporný faul, říká Kovařčík. Co vzkazuje před návratem do Prahy?

Třinečtí hokejisté kousají přetěžkou ránu. Po snové dvouminutovce sahali po srovnání série ve čtvrtfinále play off extraligy, jenže sedmadvacet sekund před koncem třetí části je uzemnil Michal Řepík, aby prodloužení rozsekl Valtteri Kemiläinen. Dvougólový Ondřej Kovařčík, jenž se obrat sám postaral, smutnil. „Hokej někdy dává, hokej někdy bere… Asi tak bych to řekl,“ hledal slova po porážce 3:4 v prodloužení zklamaný útočník, Sparta vede 3:1 na zápasy.

Taková prohra je hodně krutá, že?

„Jednu chvíli jsme byli nahoře, v té druhé ale Sparta vyrovnala. Měl jsem pocit, že i v prodloužení bylo momentum na naší straně, měli jsme tam dvě obrovské šance, ale tak to prostě někdy je. Rozhodl asi trošku sporný faul, na to si každý musí udělat obrázek sám.“

Hodně štve hlavně vyrovnání těsně před koncem, že?

„Hokejový bůh byl na jejich straně. Pokud jsem viděl dobře, Řepík trefil puk ze vzduchu, tak to někdy je. Do dalšího zápasu musíme jít s tím, že se to odrazí k nám, ale to je hokej. Jak jsem říkal, jednou dává, jednou bere.“

Ani vaše dva góly nepomohly…

„Je to tak… I po druhém gólu jsem se to snažil uklidnit, zbývalo dost času. Věřil jsem, že to ubráníme, ale bohužel Sparta to měla někde napsané.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Sparta Mountfield HK Pardubice Třinec jiný tým

Jaké další věci byly klíčové?

„Možná přesilovky, nevím… Zápas byl vyrovnaný, oba týmy mohly vyhrát, ale zvítězil ten šťastnější.“

Vy jste se naopak v přesilovce neprosadili. Přečetl je soupeř?

„Oni to změnili. Prostě jsme si s tím nedokázali poradit, je to na nás. Teď máme dva dny na to se připravit, potrénovat a překvapit je.“

Do Prahy jedete za stavu 1:3 na zápasy. Co se teď bude dít?

„Náš tým tyhle situaci zná moc dobře. My víme, co máme hrát, abychom byli úspěšní. Myslím si, že nikdo nečekal, že Sparta bude mít s námi takové problémy. Stačí jedno střídání, jeden gól a série se otočí. S tím do Prahy pojedeme.“

Zápasy jsou těsné, všechno je o gól…

„Série je vyrovnaná. Každý zápas mohl vyhrát jeden nebo druhý tým. Nikdo by se nedivil, kdyby to bylo 2:2, nebo 3:1 pro nás. Teď jedeme do Prahy s tím, že chceme sérii vrátit zpátky domů.“