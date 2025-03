Chlapík: Strašně náročná série, těžký fyzicky i emočně. Kundrce beru jako kamaráda

Sparta to dokázala. Sesadila dynastii. Předchozích pět sérii s Třincem prohrála, z toho čtyři v posledních čtyřech letech. Oceláře po vítězství 3:2 vyřadila ve čtvrtfinále. „Každý zápas byl šíleně emočně, tak fyzicky těžký,“ povídal Filip Chlapík, autor druhého gólu. „Pořád jsme si říkali, že další rok budeme zkušenější, a ono to tak opravdu je. Věděli jsme, jak se popasovat s některými situacemi. Klobouk dolů přede všemi. Obrovský respekt i Třinci,“ dodal.

Po pěti zápasech Sparta postupuje do semifinále, ale na psychiku se mohlo zdát, že jich bylo sedm. Souhlasíte?

„Strašně náročná série. Doteď byli králové oni, vyhráli pět titulů za sebou. Věděli, jak mají play off hrát, každý zápas byl šíleně emočně, tak fyzicky těžký, Je důležité, že jsme to zvládli na pět zápasů a můžeme si odpočinout.“

V sérii jste zvládali otáčet zápasy. Je to největší rozdíl proti minulým letům, kdy se tohle nedařilo?

„Určitě. Víme, že když vedou, mají defenzivu fakt výbornou. Klobouk dolů před všemi kluky, jak jsme se s tím popasovali. Zůstávali jsme pořád pozitivní a věřili do poslední vteřiny, že to můžeme obrátit, a taky se to ukázalo. Obrovský respekt všem v kabině, ale i Třinci. Skvělá série.“

První polovina zápasu byla z vaší strany utahaná, pak jste se dostali do tempa, pomohly využité přesilovky. Vidíte to stejně?

„Zápas má nějaký svůj scénář a každý je jiný. Oni nastoupili dobře, neměli co ztratit a my to chtěli přečkat a počkat si na naší chvíli, což nastalo. Nakonec jsme to zvládli, takže jsme asi zahráli dobře.“

Zažil jste, když Sparta loni prohrála sérii po vedení 3:0 na zápasy. Vnímáte, že je důležitá i šířka kádru, že je víc alternativ?

„To tady bylo vždycky. Točí se tu skvělí hráči. Pořád jsme si říkali, že další rok budeme zkušenější, a ono to tak opravdu je. Věděli jsme, jak se popasovat s některými situacemi, co byly v minulosti. Budu se opakovat. Klobouk dolů před všemi, od trenérů až po zraněné kluky.“

Sérii začínal Josef Kořenář, dochytal ji Jakub Kovář. Patřila oběma brankářům?

„Abyste v play off vyhráli, gólmany potřebujete a oba zachytali skvělé zápasy. Výborná práce. Pomohla nám taky skvělá atmosféra, proto hokej hrajeme, a když vejdu do haly, vždycky mám husí kůži. Lidi přišli a skvěle fandili. Skvělá show a pro nás hráče strašně důležitá podpora.“

Bylo důležité udržet se v klidu?

„Samozřejmě. Oni stylem, co hrají, si chtějí říct o přesilovky. Bylo strašně důležité držet nervy. Ponaučili jsme z minulosti, kdy jsme udělali zbytečné věci v emocích. To tam v téhle sérii nebylo.“

Vyvarovali jste se faulů, na druhou stranu se dokážete zastat jeden druhého. Nastal i v tomhle posun proti minulosti?

„Patří to k tomu, ale pořád se musíte držet a občas i dostat na budku a neoplácet. V tom Třinec pět let vynikal, že fauly šly na jejich stranu a to byla jedna z věcí, v níž jsme se trošku ponaučili. Ale je to jen čtvrtfinále, ještě nás čeká dlouhá cesta.“

Jaké byly souboje s Tomášem Kundrátkem? Vypadalo to, že jste si nic nedarovali, šli jste do sebe.

„Kundrce beru jako dobrého kamaráda, když se vidíme. Ale tohle byl boj a on byl jejich top hráč. K nějakým věcem tam došlo, ale jakmile skončila série, podali jsme si ruce a všechno dobré.“

Byl pátý zápas nejklidnější ze všech utkání čtvrtfinále?

„To si úplně nemyslím. Emoce byly strašně těžké, skončí zápas a jste emočně úplně vyždímaný. Nemůžete udělat nějakou blbost a oslabit tým. Hodně jsme se kontrolovali, ale emoce byly největší v pátém zápase.“

Zápasy jste obraceli už v základní části a Champions League proti Vaxjö. Byli jste mentálně silnější už díky tomu?

„Je to ve zkušenosti hráčů a víře v ten tým a spoluhráče. Každý zápas, co tečeme, dokážeme obrátit, což je skvělé.“

Nakonec rozhodující gól obstaral z trestného střílení Aaron Irving. Jeho nasazení mohlo překvapit. On ale tohle taky umí, že?

„My jsme věděli, že buď on, nebo Horynka (Roman Horák). Tihle dva po delší dobu ukazují, že nájezdy umí. Není to lehká disciplína, ale za mě správný výběr.“ (usměje se)