Velká úleva, zasloužený postup, radoval se Forman. Kacetl: Nechci se vymlouvat, ale…

Při započítání covidové sezony trvala třinecká éra šest let. Červenobílí naposledy v play off našli přemožitele ve finále 2018, kdy nestačili na Kometu. Od té chvíle si nejprve pod velením Václava Varadi a posléze pod taktovkou Zdeňka Motáka udělali z extraligy zlatý důl.

Styl postavený na silné defenzivě, kvalitním brankáři a smrtících protiútocích pěstovali bez náznaku úpadku. Ten přišel až v letošním ročníku. Už základní část se Třinci nepodařila.

„Nechci se vymlouvat. Od začátku sezony byli všichni nastartovaní proti nám, my jsme si to neulehčili, v základní části jsme tahali dno. Ale zvládli jsme to, ukázali jsme náš Třinec,“ hodnotil ročník brankář Ondřej Kacetl.

Po relativně hladkém odstavení Litvínova ve čtyřech utkáních předkola Třinec narazil na oblíbeného soupeře. Se Spartou se nedočkal postupu jen v sezoně 2001/02, pětkrát na ni v různých fázích play off vyzrál. Až teď se musel před vítězem základní části sklonit.

„Byla to vyrovnaná série, ukázali jsme psychickou odolnost. Otáčeli jsme. Každý zápas byl o gól. Je to první krok, hezký skalp. Byl to nejtěžší soupeř, co jsme mohli dostat. Zlepšili jsme se a poučili oproti loňsku. Byla to určitě nejsledovanější série,“ myslel si sparťanský kapitán Forman.

Pražané sejmuli tvrdého soka. Slezané si v nejpodstatnější části ročníku drželi od prohraného finále s Brnem před sedmi lety famózní úspěšnost 70 procent, když do startu čtvrtfinále z 94 utkání získali 66 vítězství. Letos jim ovšem další postup neklapl, přestože v posledním zápase udeřila kritizovaná první přesilovka Ocelářů.

Po usazení v ofenzivní zóně vymyslel skvostnou přihrávku křížem Andrej Nestrašil. Poloprázdnou klec dokázal trefit Martin Růžička, který se svým 63. gólem ve vyřazovací fázi osamostatnil na čele historické střelecké tabulky před Viktorem Ujčíkem.

„Šli jsme za tím, abychom postoupili dál. Tlak na sobě máte pořád, chcete vyhrávat, být nejlepší. Pohár nechcete pustit. Bohužel,“ pověděl už po utkání smutný Kacetl.

Třinec měl po prvním procitnutí k triumfu stále daleko, ostatně ve vedení byl ve všech předešlých zápasech série a náskok pokaždé ztratil. Výjimkou nebyl ani pátý zápas, po výpadku hostujícího beka Patrika Kocha, jehož doslova knockoutoval Kryštof Hrabík (ten rovněž nedohrál vinou zranění), se hosté neubránili.

Sparta zápas otočila v početních výhodách. Nejprve průniku Vladimíra Sobotky využil k přesnému zakončení Michal Řepík, následně pohotový pas Tomáše Hyky uklidil ve 29. minutě Filip Chlapík. Vítěznou trefu z trestného střílení zařídil obránce Aaron Irving, snížení Michala Teplého už Třinci nestačilo.

„Šlo vidět, že se sparťané poučili, šli tentokrát do poslední vteřiny,“ připomenul Kacetl loňský moment, kdy Třinec šestý zápas srovnal právě v závěrečné sekundě. „Sportovně musíme uznat sílu Sparty, je vidět. Chci pochválit naše kluky, makali a dřeli. Chyběla trošička.“