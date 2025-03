Prohra po 7 letech! Upřímný Růžička: Je to na hov.. Uznal sílu Sparty. Zasloužila si to

Tenhle moment nezažil v play off sedm let! Aby po sérii nestál na vítězné straně. Aby v rozhovoru s novináři vysvětloval, proč to nevyšlo. „Jednou to přijít muselo,“ musel uznat třinecký kanonýr Martin Růžička, sedminásobný šampion. Šestkrát s Oceláři, z toho pětkrát v řadě. Až v pondělí přišel ten pocit, na který už téměř zapomněl… „Je to na hovno,“ uznal útočník, který play off odehrál kvůli zranění jen s velkým sebezapřením. Ale dokázal sportovně uznat sílu Sparty, která kolos minulých let zastavila ve čtvrtfinále.

Po sérii dlouho stáli u kotle třineckých fanoušků, kteří jim tleskali. A skandovali, že pro ně jsou stejně mistři… V minulých pěti letech za sebou opravdu byli, tentokrát už ne. „Vážíme si toho. Ukázali, že jsou s námi. Byli s námi, my jsme tady byli pro ně,“ líčil 39letý útočník, který má v Třinci ještě smlouvu na další sezonu, ale bezprostředně po vyřazení o budoucnosti nechtěl mluvit. Zklamání bylo silnější... Neřešil ani to, že se svým 63. gólem v play off stal nejlepším střelcem v historii extraligy.

Jaké to je, po sedmi letech nestát na vítězné straně? Nebál jste se toho okamžiku, že jednou to přijde?

„Jednou to přijít muselo… Je to stav, který jsme sedm let nezažili. Takže momentálně pocity jsou na hovno.“

Už jste zapomněl, jaké to je, že?

„Jak říkám, jednou to přijít muselo, ale věřili jsme, že Spartu můžeme udělat. Bohužel se to nepodařilo. Soupeři bych chtěl pogratulovat, zasloužil si to. Hraje skvěle celou sezonu. Člověk musí uznat jeho kvality.“

Byla to nejsilnější Sparta, kterou jste za poslední roky potkali v play off?

„Byla silná. Ale každý zápas jsme mohli vyhrát. Byla v určitých pasážích lepší, nějaké zápasy nám utekly. To je možná to, co nás mrzí. Věřím, že kdybychom to zvládli líp, třeba tady teď nestojíme. Ale tak to je. Je třeba dát soupeři veškerý kredit.“

Ukázalo se v sezoně, že jste pro všechny soupeře byli jasným terčem? Že vás už chtěli sesadit z trůnu?

„Každý chce sesadit vítěze. A tím, že jsme uspěli pětkrát po sobě, tak na nás všichni zbrojili. Speciálně Sparta a Pardubice. Ale my jsme věřili v sílu, kterou máme v kabině. Věřili jsme jeden v druhého. Věděli jsme, co je nutné udělat pro vítězství. Ale teď to bohužel nestačilo.“

Hrál jste pod injekcemi, protože jste nebyl fit. Jak vás to limitovalo?

„To bych neřešil. Hrál jsem, takže tak.“

Nechcete se vymlouvat, ale muselo vás to omezit, ne?

„Řeknu to takhle. Věřím, že do budoucna to bude lepší. Ale bylo to v pohodě…“

Překonal jste rekord Viktora Ujčíka v počtu gólů v play off, takže alespoň tohle vás těší?

„Abych to řekl upřímně, momentálně to se mnou moc nedělá. Vážím si toho, je to krásný. Ale tohle docením až časem. Momentálně je ve mně obrovské zklamání z porážky. Že jsme to nezvládli. Ale zase na druhou stranu musím říct, že to, co jsme za posledních šest let dokázali, si zaslouží obdiv. Je třeba pochválit všechny kluky. Dlouho tady taková série nebyla myslím si, že bude těžké tohle dorovnat.“

Projevilo se i to, že jste za poslední roky vlastně neměli letní přípravu? A neustále jste hráli až do posledního utkání?

„Člověk neustále musí hledat motivaci, protože všichni pochopitelně zbrojí. Motivaci jsme měli. Ale není to vůbec jednoduchý vyhrát titul. Nám se to povedlo pětkrát po sobě a klobouk dolů před týmem. Fakt to není sranda.“

Co vám běželo hlavou, když fanoušci skandovali, že pro ně jste stejně mistři?

„Hokej se hraje pro ně. Je to složitý, protože jim člověk chce dávat radost, oni také chtějí vyhrávat. Stejně jako my. Pocity po vítězném play off jsou nezapomenutelné. Ukázali, že tam byli s námi, my jsme tam byli pro ně. Toho si vážíme.“

Mohlo se v klíčových fázích play off projevit, že jste neměli takové sebevědomí jako minulé roky? Protože jste prožili špatnou základní část?

„Sezona byla všelijaká, to víme všichni. Možná to byl i následek tolika play off za sebou, kluci byli pobití, kumulovalo se to. Ale vyřazovací část je úplně jiná soutěž, řekli jsme si to. Věřili jsme, že šanci pořád máme, protože víme, jak dojít na vrchol. Všechen kredit Spartě. Byla skvělá, zasloužila si to.“

Soupeři utráceli miliony, přesto vás dlouho nemohli setnout. To vás muší těšit, ne?

„O to víc si toho vážím. Decentně jsme obměňovali kádr, ostatní zbrojili převážně proto, aby nás porazili. O to je to cennější. Protože opravdu není sranda vyhrávat.“

Co budete v dubnu dělat? Takové volno neznáte…

„To ne. Těším se, že si odpočinu. Zresetuju hlavu. Protože sezony byly dlouhé, pořád dokola. Člověk musí fárat, bez toho to nejde. Do toho ještě přišlo minulý rok zranění, takže to bylo komplikovanější.“

Vrátíte se v příští sezoně ještě silnější?

„Něco jsme si řekli v kabině a věřím, že vítězný duch tam je a bude.“

Jak si ceníte toho, jak to zvládl kapitán Petr Vrána? Příliš nehrál, i tak svoji roli přijal a zůstal klíčovým lídrem. Jistě tím ukázal třinecké srdce, že?

„Ano. Každý se podřídí týmu, ať je to kdokoliv. I proto máme být na co pyšní, protože i díky tomu jsme dosáhli takových úspěchů. Všichni se podřídili.“

Myslíte si, že to Sparta může dotáhnout až k titulu?

„Má skvělý tým, prošla si těžkou sérií s námi. Může vyhrát kdokoliv, ale Sparta má dobře našlápnuto a myslím si, že by to mohlo dopadnout.“

Takže jí titul přejete? Abyste si mohli říct, že vás vyřadil mistr?

„To asi zase ne. Když to řeknu blbě, my už jsme ze hry venku. Takže to přeju každému týmu, který tam je, protože jsou to krásné pocity. Za hodně dřiny. Každý, kdo se probojoval takhle daleko, si to zaslouží.“

Budete mít náladu se na play off dívat v televizi?

„Hokej miluju, možná se podívám. Ale teď si určitě odpočinu.“