Ševc se omlouvá za drsný úlet. Volal i rozhodčím, ti s ním nechtějí mluvit

Právě on po porážce 2:4 na východě Čech neudržel nervy, vydal se do prostoru mezi střídačky obou týmů, odkud sudí odcházejí do své kabiny, kde nemá co pohledávat, a tam na pány Květoně a Pražáka spustil: „Zm*di zas*aný, chcípněte včetně tvojí rodiny…“ Tak je napsáno v zápise o utkání. Dle arbitrů Ševc zopakoval svůj výlev třikrát.

Boleslavský klub se omluvil celé čtveřici mužů v pruhovaném. „Touto cestou se jménem klubu BK Mladá Boleslav omlouvám čtveřici rozhodčích ze včerejšího utkání v Hradci Králové za neakceptovatelný slovní útok sportovního manažera Martina Ševce po skončení zápasu. Takovýmto způsobem se jako klub nechceme prezentovat. Samozřejmě očekávám i osobní omluvu všem aktérům přímo od Martina Ševce,“ řekl generální manažer Tůma.

Pravá ruka sportovního ředitele Tomáše Vlasáka pověsila na klubový web svá kajícná slova později. „Omlouvám se za to, co jsem řekl. Nejsem na to hrdý. Bylo to dalece přes čáru a jsem si vědom, že jsem se měl udržet. Sám jsem táta od rodiny, což tento můj úlet dělá ještě ostudnějším. Mluvil jsem s šéfem rozhodčích Vladimírem Pešinou a jeho prostřednictvím se rozhodčím omluvil. Měl jsem snahu spojit se i přímo s nimi, ale samozřejmě plně respektuji, že oni se mnou momentálně mluvit nechtějí,“ reagoval Ševc.