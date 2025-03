Šéf extraligy apeluje: Zastavme to! Jinak mám obavy... Jednání Ševce je neomluvitelné

K novinářům promluvil pozdě večer v útrobách O2 areny. Těžko vstřebával především to, co se stalo v Hradci Králové.

Co říkáte na poslední dění v extralize?

„Extraliga je neskutečný produkt. Na čtvrtfinále sem na Spartu přijde třikrát sedmnáct tisíc lidí, je vyprodáno ve Varech, v Brně. V Pardubicích skoro plno na všechny zápasy. Věřím, že to tak bude i dál. Sportovně jsou série vypjaté, víme, že k tomu emoce patří. Na tribunách i na ledě."

Ale...

„Musím říct, že to z mého pohledu přerostlo únosnou mez. Musíme začít všichni u sebe. My jako APK v komunikaci s kluby. Každá organizace musí začít u sebe, u svých hráčů i fanoušků. Musí zabezpečit, aby na stadionech na kritických místech byla posílená pořadatelská služba. Aby se neděly takové věci. Extraliga je neskutečný produkt. I play off je super, ale není možné každý den řešit nějaké věci. Za mě je tohle příliš. Musím se zamyslet i já, jak k tomu přistoupit dál. Nejsem zastáncem tvrdých exemplárních trestů a sankcí, vždycky jsme razili to, že s kluby chceme mluvit napřímo. Musíme si říct, kam chceme jít. Protože jestli by to takhle mělo pokračovat, mám obavy o extraligu. Musíme to zastavit a soustředit se na pozitivní věci. Pořád si myslím, že přináší víc právě pozitivních věcí.“

Čím to je?

„Doba a společnost je dnes taková, že každý má mobilní telefon, je připojený na sítích a hned všechno vydává, někdy i bez dalšího ověření. To prostě musíme zastavit. Každý musí začít u sebe. Chápu, že jsou v tom emoce, ale všichni se musíme naučit je zvládat. Vždyť extraliga je super soutěž.“

Aktuálně se řeší drsné výroky Martina Ševce, sportovního ředitele Mladé Boleslavi, který vulgárně osočil rozhodčí… Co na to říkáte?

„Je neomluvitelné, co se stalo. Já se k tomu ani nechci vracet. Když jsem se to dozvěděl, protože mi hned po skončení utkání přišel zápis, jenom jsem koukal… A hned jsem kontaktoval rozhodčí, co se stalo. Nevím, co Martin Ševc dělá po skončení utkání na střídačce, musí to řešit disciplinárka. Ale jde i o další věci. Musíme to prostě nějak zastavit! Tohle nejde. Takže je to apel do našich řad, ale zároveň prosba na fanoušky, ať se věnují sportu, pozitivním věcem a respektují soupeře a všechny okolo. To se týká i samotných hráčů.“

Prezident APK, řídícího orgánu ligy, je Jan Tůma, shodou okolností šéf Mladé Boleslavi. Takže jak to právě APK bude řešit?

„Martin (Ševc) by jako sportovní manažer neměl vůbec být na střídače. Tohle si prostě nemůže dovolit, ať má na zápas jakýkoliv pohled. S tím, že je pan Tůma prezident APK, to nechci spojovat. Vím, že na utkání byl. Ale z mého pohledu by takový člověk, teď mám na mysli Martina Ševce, který je takhle emočně nastavený a víme, jak to měl jako hráč, by se měl sbalit a z toho zápasu odjet. Chápu, že je hokej plný emocí, občas k tomu i nějaké peprné slovo patří. Ale aby do toho tahal rodinu a přál někomu smrt, to je totálně přes čáru. To si absolutně nesmí dovolit.“

Asi to může souviset i s tím, že rozhodčí ve třetím utkání velkou chybou Boleslav výrazně poškodili.

„Mě to pořád strašně mrzí. Myslím si, že žádná omluva nedokáže vrátit, co se stalo. Rozhodčí chybovali pravidlově a vždycky říkáme, že nejhorší chyba se může stát z videa. Samozřejmě je blbě, že to mužstvo položí a prohraje. Je to zásadní ovlivnění, o tom se vůbec nebavme. Chápu frustraci. Ale teď jsem četl vyjádření pana Krále (kouče Mladé Boleslavi), že tam fauly z jejich strany v posledním utkání v Hradci byly. Každý by měl opravdu začít u sebe. Je třeba vzájemný respekt na všech stranách. I my jako APK řešíme, co můžeme udělat líp, třeba nějakou osvětu.“

To se týká i fanoušků, že?

„Ano. Je to i apel do klubů, které s fanoušky pracují. I na samotné hokejové příznivce. Ať si hokej užijou. Ale zase to není tak, že pokud někdo zaplatí tři nebo čtyři stovky za vstupenku, že si může na stadionu dělat, co chce. Určitě to má nějaký meze. Musíte respektovat soupeře, musíte vědět, že chyby prostě k hokeji patří. Ať od hráčů nebo i rozhodčích. A i samotní hráči by si měli dávat pozor na některé svoje reakce. Je to o nás všech, kteří jsou kolem extraligy.“



Přímo na stadionech zaznívá v poslední době spoustu vulgarit i směrem k týmům a hráčům...

„Je to profesionální sport, obrovský byznys, ale všichni začněme sami u sebe, zkusme se vrátit do normálních kolejí. V play off se vždycky něco dělo, ať už na ledě nebo mimo, ale tohle už je někde jinde, než by mělo být. Lidi by si hokej měli užít, ne někoho dalšího vulgárně napadat. Měl jsem několik telefonátů od kustodů nebo od lidí ze střídaček, co si musejí vyslechnout. Že to opravdu překročilo meze. Když třeba kustodi chodí z jedné strany stadionu na druhou, tak jsou dvakrát třikrát za zápas převlečení, protože jsou polití pivem. Fanděte svému týmu, ale zároveň respektujte soupeře.“