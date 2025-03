Boleslav se po blázinci zlobí na Hradec. Vysmívají se nám! Je to bez respektu, čílí se kapitán

Vstoupit do diskuse (

To byl biják! Popcorn byste ani nestíhali hltat. V šestém čtvrtfinále mezi Mladou Boleslaví a Hradcem se urodilo. Jedenáct branek, výhra domácích 6:5 v prodloužení, série se dočká rozhodujícího sedmého boje. Bruslařům se hodně ulevilo, potěšilo je, že ve zdánlivě ztraceném mači trestali křivdu, kterou cítili. „Ty hradecké oslavy? To se nedělá. Úplně bez respektu! Hrají na housle, jezdí po zádech, vyhrát si nezaslouží,“ ostře vzkazoval boleslavský kapitán Adam Jánošík.

Takové dvojité drama už extraliga dlouho nezažila. Po první třetině 3:0, hotová věc, řeknete si. Jenže Hradec se odhodlal k velkolepému obratu, pěti brankami převrátil stav na svou stranu. Pracoviště mezitím opustili oba startující brankáři, Stanislav Škorvánek přepustil místo Filipu Novotnému, domácí Dominik Furch zase Janu Růžičkovi.

Ani to ale nebyl konec příběhu. V průběhu 58 sekund třetí třetiny se „Bolka“ docvakla na 5:5, třetí i čtvrtý bod v zápase při klíčových zásazích přidal Julius Junttila, s deseti zápisy se odpoutal na čele produktivity (3+7). V prodloužení pak druhou velkolepou obrátku za jeden večer dokonal jeho krajan Aleksi Rekonen, když se hbitě otočil kolem klece Filipa Novotného a zasunul kotouč.

„Bohužel jsme to nedokázali dohrát, neznám příčiny. Možná jsme se zalekli výsledku. Rád bych věděl proč. Pořád to ale bylo v našich rukách, Boleslav zkrátka byla šťastnější,“ pomyslel si lídr Mountfieldu Tomáš Pavelka, který se svými kumpány nedokázal sadu uzavřít, poslední pokus budou mít oba celky v pátek.

Jánošík: Když jsme vedli v sérii my, bylo to s pokorou

Jedním z důvodů, proč se zelenobílí nadechli, byly emotivní chvíle hradeckých hráčů po vstřelených brankách, třeba Patrik Miškář slavil vyrovnání na 3:3 parodií jízdy na kajaku. „Když jsme v sérii vedli my, bylo to s pokorou, nedělali jsme žádné takové šaškárny. Vysmívají se nám po vstřelených gólech celou dobu. Měla by být úcta k druhému mužstvu, chlapům, kteří dělají stejný sport. Všechno se jim vrátí,“ vyjádřil se Jánošík.

Aktéři obou stran se shodují, že rozhodující part nemá favorita. Jistou psychickou výhodu by konečné vítězství mělo sice přisuzovat Mladé Boleslavi, jenže už v šestém čtvrtfinále Bruslaři ukázali, že ani výrazný náskok tří branek jim nemusí stačit. Jejich selhání s Kladnem v posledním kole základní části, kdy ztratili stav 5:1 a padli 5:8, je ostatně památné.

„Začali jsme znovu dobře, ale celou sezonu nás postihuje nějaký menší výpadek, skoro jsme si to prohráli. Dali jsme se ovšem dohromady,“ cenil si reakce mužstva Jánošík.

„Teď už se může stát cokoliv. Věřím, že budeme mít dostatek sil, a domácí prostředí zahraje v náš prospěch. Chvíli to ale v hlavách mít budeme,“ přiznal hostující zadák Pavelka.