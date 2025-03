Jak (ne)slavit gól? Expert o zlobě Boleslavi i kreacích Hradce: Může ho to kousnout do řiti

Šlo o Jánošíkův soukromý názor, který v něm přebil i pozitivní emoce po cenné výhře, co Bruslaře udržela v play off. Nikdo ho slovenskému obránci a lídrovi mužstva nemůže brát. Zároveň se ale najdou trefné protiargumenty.

„Housle“ Aleše Jergla? Křídelník v sestavě Hradce s nimi slaví prakticky celou kariéru. Ani „kajak“ Patrika Miškáře není prvním v hokejových dějinách, nejvíc popularity s ním sklidil bývalý bek Jaroslav Špaček po vítězném nájezdu v semifinále mistrovství světa 1999. A pokud by projevy po brankách skutečně měly být rozlišovány na sportovní a neférové, ani oslava boleslavského Filipa Pyrochty před hradeckým kotlem po brance ve čtvrtém zápase nebyla v tomto ohledu ukázková.

Bývalý vynikající obránce Rostislav Klesla se na emotivní kreace jako nezaujatý člen hokejového prostředí dívá dvojí optikou. „Nějaký kajak nebo housle, to vás může v play off kousnout zpátky do řiti. Nepatří to tam, jde spíš o juniorské oslavy. Ale na druhou stranu, na gólech Hradce je vidět nadšení, slaví všichni jako tým, skáčou na sebe. Takže jestli to tak mají nastavené v hlavách, kolikrát chápu, že udělají nějakou blbost,“ nadhodil bývalý hráč NHL ve vyjádření pro iSport.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Sparta Mountfield HK Pardubice jiný tým

Oslavy se čas od času vylíhnou jako téma, které si získá až nečekanou pozornost. Zda někdo jásá moc, nebo naopak málo. Druhý případ se probíral třeba při loňském mistrovství světa v případě kanadského robota Connora Bedarda, jenž po působivých akcích hleděl, jakoby mu právě praskla duše u kola.

Opačný extrém si musí mezi sebou vyřešit povětšinou sami hráči na hřišti. Pravidla definici „správné“ oslavy neznají, sudí však mohou uložit trest za nesportovní chování při použití obscénních (tedy nemravných) gest, což je však čistě na jejich uvážení.

Jánošík se rozhodl diskuzi povýšit, z ledu ji vynesl na veřejnost. Klesla za tím částečně vidí dohru jednoho z nejkontroverznějších momentů v historii play off, kdy ve třetím zápase vstřelil hradecký David Šťastný gól po odpískání, rozhodčí ho následně chybně uznali. A u Bruslařů začaly pracovat nervy.

„Boleslav je po třetím zápase podrážděná. Dokážu pochopit obě strany, i mně by se některé oslavy nepozdávaly. Po rozhodujícím gólu chápu, ale v průběhu série? Trochu dětinské. Pokud ale mají v Hradci dobrý kolektiv a takový hype, když vstřelí gól, kolikrát emoce nechá člověk plynout, nepřemýšlí, komu se co líbí,“ pověděl Klesla, majitel stříbrné medaile s Oceláři ze sezony 2014/15.

„Nad takovou oslavou většinou obrátíte oči v sloup. Dívám se na to jako nezávislý bývalý hráč, chápu i aktéry, které to vytočí. Jenže jakmile dáte někomu najevo, že vám to vadí, mohou vám ještě víc brnkat na nervy, vyžívat se v tom. Pro Boleslav je to těžké, málokdo takovou křivdu zažil, aby vám z videa uznali neregulérní gól,“ doplňuje třiačtyřicetiletý bývalý zadák.