Klíčové momenty série: Šťastného (ne)gól, dvě krádeže Boleslavi či kliďas Novotný

Vyrovnaná čtvrtfinálová série, jež došla až do duelu číslo 7. Branami do semifinále play off prošli proti Mladé Boleslavi hokejisté Mountfieldu. Týmy absolovovaly náročné a napínavé boje se spoustou zvratů i kontroverzních situací. Třetí klání série a chybně uznaný gól Hradce, který možná zlomil sérii, nebo úvodní dvě krádeže Bruslařů na východě Čech. Sedmnáctiletý talent zhatil naděje soupeře, nechyběl ani osvědčený šikula na play off. Web iSport vám přináší klíčové momenty třaskavé série, o které se bude ještě dlouho diskutovat.