Pešánův odchod? Potřebujeme teď nový hlas, vysvětluje Birner. Mluví i o Lencovi

V šesti z posledních deseti sezon vedl liberecké hokejisty Filip Pešán. V mezičase si odskočil k národnímu týmu a do švýcarského Ajoie. Být po jeho, pokračuje dál. U Bílých Tygrů se po pečlivé úvaze rozhodli jinak. Důvody vysvětluje Michal Birner, od ledna nový sportovní ředitel klubu. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz rozebírá i odchody klíčových útočníků Lantošiho, Flynna či Bulíře. Jaká byla šance udržet je? A vrátí se pod Ještěd Radan Lenc?

Kdy jste rozdýchal konec sezony v předkole, pokud jste jej už rozdýchal?

„Byli jsme hrozně blízko čtvrtfinále, i když pátý zápas jsme určitě nebyli lepším týmem, ocitli jsme se pod budějovickým tlakem. Nicméně díky výkonu Petra Kváči jsme se drželi v naději na postup. O to bolavější a nepříjemnější to pro nás bylo.“

V jisté fázi sezony jste si hlavně přáli nespadnout do baráže. Nakonec 11. příčku berete?

„Souhlasím, že v určité době bychom třinácté místo brali. Ale s jídlem roste chuť, jak se říká. Tým se během krátké doby hodně zvedl, jakmile jsme měli plnou sestavu, stali jsme se konkurenceschopnými vůči všem ostatním celkům. V play off jsme si na postup do čtvrtfinále určitě věřili.“

To nevyšlo a před vámi stál neodkladný úkol vyřešit trenérskou otázku pro další období. Filipu Pešánovi končila smlouva, kdy jste řekl, že změníte šéfa střídačky?

„Bezprostředně po vyřazení jsem neměl jasno, do poslední chvíle jsem věřil, že půjdeme dál. Na stole ležely obě varianty. S Filipem, nebo bez něj. Probíhaly intenzivní debaty s nejvyšším vedením klubu a majitelem, nakonec jsme si vyhodnotili, že pro nově skládající tým potřebujeme, aby slyšel nový hlas v kabině. Alespoň po nějakou dobu.“

Většinový vlastník Petr Syrovátko nechal poslední slovo na vás, anebo šlo spíš o kolektivní verdikt?

„Ono jde i o to, že já nebyl ten, kdo Filipa najímal. A nebylo by fér, abych já rozhodl o neprodlužování spolupráce. Každopádně dohoda byla taková, že pokud já budu skálopevně přesvědčen o tom, že Filipa chci dál u týmu, i když majitel by měl jiný názor, půjdeme dál s Filipem.“

Nový hlas, říkáte. Z toho lze vyčíst, že ve způsobu práce Filipa Pešána jste nevnímal potřebný účinek jako kdysi?

„Takhle bych to neřekl. Filip byl, je a bude ikonou Bílých Tygrů, protože je podepsaný pod největšími úspěchy organizace a na tom se nikdy nic nezmění. Poslední roky jsme šli cestou omlazování týmu, což v mých očích mělo vliv na výsledky. Filip však tenhle úkol dostal a splnil ho, jen to celé nebylo podpořené výsledky, o které samozřejmě také hodně jde.“

Znervózňovaly vás spekulace, že se o Filipa Pešána zajímaly či zajímají Pardubice nebo i další kluby?