Sparta - Kometa 3:0. Boj o finále srovnán. Hosté přestříleli Pražany, ale zářil Kořenář

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Třaskavá série se vyrovnává. Hokejisté Sparty ve druhém zápase semifinále play off Tipsport extraligy vyhráli 3:0 nad brněnskou Kometou a do odvety na jihu Moravy vstoupí za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy. Pražané stvrdili výhru ve druhé třetině, když díky Pavlu Kousalovi a Michalu Řepíkovi odskočili do tříbrankového vedení. Soupeř, kterému v úvodní bitvě stačilo k vítězství pouhých devět střel na branku, tentokrát výběr kouče Pavla Grosse dokonce přestřílel, všechny pokusy ale vychytal nyní bezchybný brankář Josef Kořenář. Boj o finále mezi velkými rivaly bude pokračovat o víkendu.