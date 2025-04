Fanoušci si rýpli do Sedláka hláškou z Pelíšků: Proč ho mají za ubrečenou máničku?

Hradečtí hokejisté prohrávají v semifinálové sérii s Pardubicemi 0:1 na zápasy a v pátek večer potřebují nutně vyhrát, aby necestovali na led Dynama s dvojnásobným deficitem. To by byla zatraceně nepříjemná komplikace v boji o velké finále. Svěřenci Tomáše Martince se mohou spolehnout na řev svých hlasitých fanoušků, stejně jako ve čtvrtek je v ČPP aréně vyprodáno. Příznivci Mountfieldu se rozhodli v rámci své podpory „zajet“ do pardubického kapitána Lukáše Sedláka, jemuž připravili obří transparent.