Fantom Jergl o houslích, tchánovi, LeBronu Jamesovi a hokejkách ze sklepa: Nejsem jediný, kdo oslavuje góly

Je to jeho play off. Z hradeckého pohledu určitě. Aleš Jergl sype klíčové góly, v pátek večer zatrhnul Pardubicím úprk do vedení 2:0 v semifinálové sérii, když v 58. minutě srovnal a pak rozsekl prodloužení. Všechno povedené a přesně mířené pecky. Hodně se mluví i o jeho oslavách gólů. V Mladé Boleslavi v tom vidí zesměšňování, on to odmítá. „Pokud si to někdo myslí, je to jeho věc,“ podával svůj pohled i nadhled po extrémně důležité výhře 3:2 v prodloužení.

Po gólu zahraje holí na housle, v pátek předvedl nový kousek – ťapání, jeden by řekl, že je to kačer nebo jiný tvor z planety zvířat. Aleš Jergl vás vyvede z omylu. „LeBron James,“ přišel s hvězdou NBA. Ať tak či onak, Hradec posouvá sérii do Pardubic, kde se v pondělí a úterý rozjedou odvety. „Minimálně jednu výhru chceme přivézt do Hradce,“ úkoluje pětigólový střelec v play off.

Svými góly jste Hradec dotáhl k vyrovnanému stavu v sérii, co se vám honí hlavou pár minut po zápase?

„Jsem především rád, že jsme srovnali sérii, začínáme znovu od nuly. Pojďme dobře zregenerovat a připravit se na pondělí. Už ve čtvrtek jsme nehráli špatně, ale rozhodly přesilovky. Teď to vypadalo podobně, ale zvládli jsme oslabení ubránit, byť jeden gól jsme dostali. Ale zvedli jsme se z toho, obrátili zápas, za což jsem moc rád. Šli jsme si za tím a podařilo se. Máme velmi kvalitní a velmi silný tým ve všech čtyřech formacích. Uděláme maximum, abychom Pardubice porazili.“

Vyrovnávací gól jste vstřelil od pravého kruhu, z podobného místa jako ve čtvrtek, je to vaše oblíbené místo?

„Určitě je. Jordi (Perret) je skvělý na puku, doufal jsem, že mi to tam nahraje a já budu střílet. Super gól na srovnání, pak jsme zvládli i prodloužení. V něm jsme zase jeli s Jordim dva na jednoho, chtěl jsem mu to nahrát pod hokejkou, od soupeře se puk odrazil ke mně, já se jen podíval, co brankář, měl volno nad lapačkou, tak jsem se to tam snažil trefit.“

Kde se vzala oslava s imaginárním hraním na housle?

„Housle jsou od tchána, jsem s ním domluvený, že po gólu udělám oslavu pro něj. Hokej hrajeme pro fanoušky, aby je to bavilo, a podle mě tyhle oslavy k hokeji patří.“

A ta druhá oslava se zvláštní chůzí?

„To je LeBron James. Prostě mě napadlo, že když dám zase gól, udělám tohle.“

Vnímáte, že vaše oslavy gólů mohou soupeře dráždit? Spoluhráč Alex Tamáši říkal, že to proti soupeři pomáhá.

„Ano, může být. Ale už jsem říkal včera, že v žádném případě nejde o zesměšňování soupeře. Zkrátka mám radost z gólu a po něm přijde oslava. Nejsem jediný, kdo oslavuje góly. Pokud to někdo bere jako zesměšňování, je to jeho věc.“

Romana Willa překonáváte úctyhodnými střelami. Co všechno se musí sejít, abyste přesně a tvrdě vypálil?

„Mám celkem měkkou hokejku, a když ji dobře propružím, letí to. Zrovna na prodloužení jsem si vzal novou, byla čerstvá. Vytáhl jsem ji ze sklepa a dala gól, takže dostane šanci i příští zápas.“

Máte v uvozovkách volný víkend, jaký si představujete program?

„Regenerovat, regenerovat a regenerovat… (usmívá se) Chce to pořádně si odpočinout, něco si ukázat a připravit se na pondělí. Minimálně jednu výhru si z Pardubic chceme odvézt domů.“

K té regeneraci přidáte i promýšlení, jak zastavit Sedlákovu formaci? Ta je k nezastavení.

„Jo, jsou to velmi zkušení hráči, musíme si na ně dávat pozor, jsou schopni předvádět kvalitu na ledě. Musíme být proti nim opatrní. Ale zároveň se snažíme všechny formace hrát stejný hokej.“

Lukáš Sedlák platí za hodně emotivního hráče, je cestou zavrtat se mu pod kůži a tím ho trochu odzbrojit?

„Je to play off, derby a vyhrocená série. Patří to k tomu.“

Během pátku jste poskytl snad pět rozhovorů, před zápasem, během něj, po něm. Jak to zvládáte?

„Už trošku hledám sliny… (usmívá se) Média k hokeji patří, nemám s tím problém. Rozhovor netrvá dvacet minut, je to otázka dvou minut, ty nijak neztratím.“