Líbilo se vám, jak vaši parťáci v čele s Liborem Zábranským blokovali střely v přesilovce soupeře?

„Liborovi patří obrovský kredit. Zablokoval tři střely od Irvinga, jedovky jako kráva. Super. Strašně tím pomohl týmu. Dodalo mu to energii. Podobně skvělou práci odvedli i Guli (Michal Gulaši) s Flíčkem (Jakubem Flekem). Možná to byl i klíčový moment zápasu. V juniorech jsem měl jednoho pána trenéra, který říkal, že když tým nepromění přesilovku pět na tři, nezaslouží si vyhrát. Jsem rád, že se to dneska potvrdilo.“

V závěru jste dostal krosček do zad právě od Aarona Irvinga, dlouho jste ležet v bolestech na ledě. Jste zraněný?

„K tomu se nebudu vyjadřovat.“

Hlásíte se k autorství první branky anebo puk ještě jemně tečoval před bránou Peter Mueller?

„Vůbec nevím. Peter říkal, že si taky není jistý. Je úplně jedno, kdo to dal. To nic nerozhoduje. Hlavní je, že jsme ten bod sebrali týmově.“

Může veliký favorit za stavu 1:2 znervóznět?

„Doufám… Ale my se musíme soustředit sami na sebe. Když budeme pomáhat jeden druhému a padat tam pod držkách, věřím, že se to obrátí na naši stranu.“

Jste po návratu uzdraveného útočníka Kristiána Pospíšila silnější?

„Pospec to krásně trefil, strašně mu to přeju. Je to super kluk. Ale není to o jednom hráči. Každý má svoji roli, nějaký dílek. Když si každý udělá svou práci na 120 procent, nemám o nás strach.“

Nabíjely vás i verdikty rozhodčích, kteří po prohlédnutí videa neuznali Spartě dva góly?

„Vždycky je risk vzít si challenge. Buď bude gól platit a my ještě půjdeme do oslabení anebo se to celé obrátí v nás prospěch. Teď udělali trenéři super práci. Patří jim kredit, že dokázali ten moment zachytit.“