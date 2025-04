Vstoupit do diskuse (

Hokejisté Brna zvítězili ve třetím semifinále play off extraligy nad Spartou 3:0 a ujali se v sérii vedení 2:1. Kometu nasměroval k výhře gól Petera Muellera z první minuty, ve 32. minutě skóroval Kristián Pospíšil a výhru pojistil trefou do prázdné branky Jakub Flek. Brankář Michal Postava vychytal druhé čisté konto v play off. Sparta sice dala v utkání dvě branky, ale obě rozhodčí po zhlédnutí videa odvolali. Čtvrtý zápas se hraje v neděli od 17:00 opět v Brně.