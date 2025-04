Tohle nebyla Sparta, která má dobýt titul. Třetí duel semifinále play off extraligy největšímu extraligovému favoritovi nesedl. „Musíme si přiznat, že to z naší strany nebyl vůbec dobrý výkon. Nehráli jsme na hranici našeho potenciálu,“ nezapíral obránce David Němeček po prohře s Kometou 0:3, která se ujala vedení v sérii 2:1 na zápasy.

Proč byla Spartě v ofenzivě jalová?

„Byl to těžký zápas. Kometa hrála výborně a my strašně složitě. Chyběla tam jednoduchost, tlak do brány, vyhrávání osobních soubojů. Nebyli jsme to vůbec my. Musíme začít sami u sebe a zlepšit se. Místo aby nás rychlý první gól soupeře probral, hráli jsme profesorsky. Bohužel jsme si nepomohli přesilovkami.“

Domácí bránili skvěle, že?

„Kometě patří kredit. Její hráči výborně blokovali střely. Ale je to play off a blokovat bude každý. My musíme najít cestu a dostat ty puky do brány.“

Dvakrát se vám to povedlo, ovšem ani jednu trefu vám sudí kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti neuznali. Jak jste to nesli?

„Nechceme se na to vymlouvat. Rozhodnutí rozhodčích neovlivníme. Měli jsme další šance, které jsme neproměnili. My prostě musíme hrát líp a zasloužit si góly dobrým výkonem. Bylo to fakt špatný, příště musíme hrát úplně jinak. Vyspíme se a máme krásnou příležitost dnešek odčinit. Jsme rádi, že se hraje hned další den. Musíme se poučit z chyb, hodit to za hlavu a začít úplně jinak. Když věci nejdou naším směrem, musíme to maximálně zjednodušit. A není to jen o přesilovce. Nebylo to dobré ani při hře pět na pět. Pak nemůžeme očekávat, že to půjde v přesilové hře. Musíme postavit pevné základy odspoda a stavět pomyslný dům patro po patře.“

Nepřišlo vám, že vás před Sobotkovým (později neuznaným) gólem hodil do brankoviště protihráč Jakub Konečný?

„Cítil jsem podražení nohou, musím se na to ještě kouknout. Bohužel to nebylo uznané. Nedá se nic dělat. Jsou věci, které člověk neovlivní. Jednou z nich jsou rozhodnutí rozhodčích. Celou sezonu jsme pracovali na tom, abychom se tím nenechali vykolejit. Už na začátku jsme říkali, že jsme připraveni na dlouhou sérii.“

Hraje Kometa podobně jako ve čtvrtfinále Třinec?

„Ano, dá se říct, že mají podobný styl hokeje. Jsou hodně obětaví, blokují střely.“

Brnu se vrátil do sestavy po nemoci Kristián Pospíšil. Byl na ledě hned cítit, že?

„Pospec je výborný hráč. Určitě jim chyběl. Vždycky když se nějaký hráč vrátí do sestavy, vnese do toho nový vítr, energii. Tento tah Kometě vyšel. S Kikem jsem hrál ve finské Raumě. Je nepříjemný útočník. Ale v play off jde kamarádství stranou. Kdyby na to přišlo, klidně bychom do sebe šli. Každý z nás má na sobě jiný dres.“