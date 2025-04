Spartě pomohl bezchybný Kovář. Žádný impulz, řekl Gross. Gólman udělal nevšední věc

Sparta je zpátky. Největší favorit na titul zlomil ve čtvrté bitvě semifinále play off Tipsport extraligy hokejisty Komety 1:0 díky gólu Michala Řepíka. Padl už v sedmé minutě, pak měli brankáři Michal Postava a Jakub Kovář zavřeno. „Hráli jsme jako tým. Nějak jsme to urvali,“ shrnul trenér vítězů Pavel Gross. Série je srovnána na 2:2, pokračuje ve středu v Praze a určitě i v pátek v Brně.

„Někdy vám hokej dá, jindy vezme,“ pokrčil rameny domácí trenér Kamil Pokorný, když jeho tým nedobyl defenzivu Sparty. Ta byla soustředěnější, odhodlanější než v sobotu a v brance měla bezchybného Jakuba Kováře. „Žádný impulz, máme dva výborné gólmany. Nic za tím nehledejte,“ poznamenal kouč Pavel Gross ke změně startovací jedničky.

Na jediný gól připadla hromada zajímavých momentů. Například? Němečkův nájezd do bývalého spoluhráče z finské ligy Kristiána Pospíšila, který jeho „šťouch“ z boku na bradu vůbec nečekal. Rozhodčí zkoumali záznam, jestli nešlo o zákrok na vyšší trest. Křídelník Komety dlouho ležel otřesený na ledě, dostupné záběry (jen z dálky) ovšem vyloženou zákeřnost neodhalily a obránce hostů obdržel pouze dvouminutovou stopku za nedovolené bránění. „Rozhodčí to měli na videu, nemá cenu to komentovat,“ uvedl věcně Pokorný. Jeho svěřenec se rychle otřepal a naskočil hned do následné přesilovky. „Já jsem to vůbec neviděl,“ připojil útočník Jakub Flek.

Občas do sebe naráželi i současní spoluhráči. Při návratu do obrany Vladimír Sobotka nechtěně smetl v brankovišti vlastního gólmana Jakuba Kováře, jemuž úder do tyčky neudělal vůbec dobře. Na střídačce už se začal rozcvičovat Josef Kořenář, ovšem jeho nástupce pro duel číslo 4 nakonec dochytal. V závěrečné pauze pro úpravu ledu udělal nevšední věc. Zapadl za prosklené dveře do útrob haly, kde si ve výstroji lehl na gumový koberec a nechal si bleskově narovnat záda. „To je ono,“ lebedil si po odborné „ráně“. Za pár sekund byl zpátky ve hře. A dodělal skvěle svou práci.

Domácí napálili Pospíšilem horní tyčku, Flek neproměnil záhy po Řepíkově trefě nájezd. „Celá série je o tom, kdo dá první gól. Komu se to povedlo, zatím vždycky vyhrál,“ připomněl brněnský kapitán. Vítězný zásah padl po drobném zaváhání gólmana Postavy, který neudržel střelu Tomáše Hyky, hokejkou puk posunul přímo před dojíždějícího Řepíka, který zacílil přesně. „Sparta trošku změnila forčeking po buly, ale to není nic výrazného. Každý tým se drží toho, v čem je silný,“ zmínil Flek.

Ani nový gólman prý Pokorného soubor nezaskočil. Před zápasem se domácí podívali na sestřih Kovářových zákroků, vědu však z jeho nasazení nedělali. „Na každého brankáře nejvíc platí, když se na něho udělá tlak, bordel před bránou,“ upozornil mistr světa.

Oba celky dál čekají na první semifinálový gól v přesilovce. Přitom početní výhody v neděli vylepšily, měly švih. Navrch však zatím mají obětaví bránící hráči a brankáři. Stav 2:2 je pro velké rivaly přijatelný. „Kdyby nám to někdo řekl před začátkem série, vezmeme to,“ připustil Flek před cestou do Prahy, kde už se svými parťáky dokázal zvítězit.