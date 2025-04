Hořava v emocích po Sedlákově zranění: Hokej? Nezájem, mám jen strach o Lukášovo zdraví

Druhý derby triumf v semifinále extraligového play off vítěze logicky těšil, veselou náladu byste však v kabině Dynama vyhledávali marně. Hráči se těžko přenášeli přes drsnou ztrátu tahouna, jednoho z nich. Těžko předpokládat, zda se Lukáš Sedlák stihne vrátit, nebo má po sezoně. Na prognózy je velice brzy. Reprezentant má na zdravotní újmy pech, zkraje sezony ve druhém kole po ráně pukem v Olomouci vynechal 17 zápasů. Ke konci základní části absentoval osm kol kvůli zlomenému prstu na noze.

Byl to škaredý moment, i když zprvu hodně nenápadný. Za hradeckou brankou Martin Pláněk nabral Lukáše Sedláka na mantinel, pardubický útočník šel do vzduchu, kde ztratil vládu nad tělem a z výšky nekoordinovaně a hlavou napřed dopadl tvrdě na led. A ještě byl Pláňkem přimáčknut. Sudí nechali akci být, přerušili hru, až když spatřili ležícího Sedláka v nehybné poloze.

Poté, co rozpoznali, že je zle, pardubičtí hráči mávali na svou střídačku, aby přispěchal doktor a zdravotníci. Klubový lékař Pavel Holeka Sedlákovi na ledě prohmatával nohy, zda je hráč cítí, otřeseného útočníka pak ze hřiště odváželi na nosítkách s krčním límcem na ošetřovnu.

V zázemí pardubické arény se Sedlákovi věnovali záchranáři, zhruba o půl sedmé pro něj přijela záchranka z nedalekého špitálu. Pardubického útočníka přendali nosítka ze sanitky, pevně jej přikurtovali, přikryli termo dekou a odvezli na podrobnější vyšetření.

Se zraněným parťákem vyrazil do nemocnice i jeho spoluhráč Martin Kaut, toho času také zraněný s kolenem a v poslední době divák pardubických zápasů. V ruce měl Sedlákův mobil, aby mohl podávat čerstvé zprávy nejbližším. „Už dobrý,“ uklidňoval Kaut. „Sedlo vnímá a skoro všechno si pamatuje, děkuje fanouškům za podporu,“ vyťukal pak na síť X.

Udržení koncentrace? To bylo to úplně nejtěžší

Pláněk dostal za své počínání trest na pět minut a do konce utkání za podkopnutí. Ten sudí udělili po zhlédnutí videozáznamu. Hradecký bek ještě u střídaček prskal, že nešlo o faul, ale následně se podle informací Sportu měl u hradecké kabiny Sedlákovi omluvit.

Nehoda s nejasným koncem hodně otřásla s Miloslavem Hořavou. „K hokeji nemám vůbec nic, mám jen strach o zdraví Lukáše Sedláka, to je jediné,“ reagoval ve chvíli, kdy měl klasicky zhodnotit duel.

Jak pardubický kouč prožíval těžké chvíle? „Nijak,“ odpověděl stroze.

Půl hodiny po boji Hořava neměl čerstvé zprávy. „Čekáme, jak dopadnou vyšetření, k ostatnímu nic neřeknu, teď mě to vůbec nezajímá. Hokej je úplně na druhé koleji,“ dodal a jen doplnil, jak bylo náročné hráče udržet v koncentraci poté, co viděli parťáka na nosítkách. Aby neopláceli a podobně. „To bylo to úplně nejtěžší, nepamatuju, kdy jsem to zažil naposledy. Klobouk dolů před hráči, jak to zvládli.“

Na zhlédnutí záběru se Sedlákovým nekontrolovaným pádem se trenér Dynama teprve odhodlával. „Podívám se, až se to trochu uklidní a až doufám, dostaneme zprávy, že je v pořádku.“

Dynamo má nyní s marodkou problém. Sedlák je po Martinu Kautovi dalším hráčem mimo hru, zraněný je po ataku hradeckého Šťastného zkušený útočník Lukáš Radil, hrát nemůže se zraněnou rukou ani Jasper Weatherby. To jsou citelné ztráty i vzhledem k eventuálnímu průchodu do finále.