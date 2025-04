Hradec buší do Willova trezoru. Určité věci děláme dobře, zůstává Hořava nad věcí

Housle Aleše Jergla zůstaly ve futrálu, byť hradecký útočník sehrál nechtěnou a klíčovou roli ve čtvrté partii vyšponované východočeské sady. V ní ze známých důvodů absentoval Lukáš Sedlák, v úterý ráno propuštěný z pardubického špitálu do domácího ošetřování. Cestou domů se hned zastavil v kabině Dynama. „Hned z nemocnice jel do kabiny, nestavil se ani doma, což ukazuje na jeho charakter. Přijel nás podpořit,“ netajil potěšení útočník Jáchym Kondelík.

Za hrdinu byl tentokrát Miloš Kelemen, znamenitý při plnění defenzivních úloh a autor vítězné trefy.

Optická hradecká převaha byla sympatická, ovšem nerezultovala do vyložených příležitostí. Pardubičtí hráči doma nepouští rivala do vyložených šancí, a co projde, to skončí v moci Romana Willa. Ten drží neprůstřelnost už 120 minut. Ma fazonu, jakou jeho družina potřebuje. „Jsem rád, že to hráči zvládli – v čele s výborným gólmanem,“ pochválil Miloslav Hořava.

Už to vypadalo, že Hradec poprvé v sérii půjde do vedení. V 15. minutě bek Petr Kalina vypálil z dálky a Roman Will přes zakrytý výhled nereagoval. Hosté zvedali ruce nad hlavu, vedli 1:0.

Hradecký (ne)gól, pak se radoval Kelemen

Jenže pardubická strana nelenila a sáhla k trenérské výzvě, videokouč Dynama si všiml diskutabilního pohybu Aleše Jergla před brankářem. Sudí si dali na čas, asi pět minut vyhodnocovali všechny možné záběry, než došli ke konečnému úsudku – gól neplatí! Jergl lehce škrtnul při průjezdu brankovištěm o Willa, ale bylo na arbitrech, zda klíčový pohyb vyhodnotí jako znemožnění gólmanovi chytat. Prodleva tam byla. Ale skóre se vrátilo ke dvěma vajíčkům.

Zklamání hostů bylo o to větší, když po třech minutách Miloš Kelemen podnikl výjezd z hloubi obranného pásma, při jízdě po levém křídle se zbavil Tomáše Pavelky, objel bránu a ve velkém předklonu zakončil. Šance na gól malá, přesto kotouč proklouzl pod betony Stanislava Škorvánka. Pro Dynamo laciný, ale o to příjemnější moment.

Tenhle moment symbolizoval hradecké soužení. Směrem dopředu se oproti pondělku Martincovi hoši zlepšili, byli aktivnější, zvýraznili množství pokusů, které teoreticky mohly zaskočit Romana Willa. Ten se však vezl na vysoké vlně vlastní sebedůvěry a maximální soustředěnosti. Navíc mu výtečně pomáhali obránci, kteří zavřeli okna a málokdy pustili soka do nebezpečného území slotu. A když už se tam například aktivní Jakub Pour objevil, fauly Davida Musila při zakončování útočníka sudí nechali bez trestu.

Šanci vejít do prodloužení přineslo vyloučení Petera Čerešňáka 36 sekund před koncem třetí třetiny, ovšem zátaras obstaral Jáchym Kondelík úctyhodnou bekhendovou střelou přes celé kluziště.

Dvě nuly po sobě? To už je počin pro celý tým. „Je to vysvědčení pro mužstvo, že určité věci dělá dobře,“ řekl k tomu kouč Hořava.

Ten v pondělí velmi silně prožíval těžkou chvíli po zranění Lukáše Sedláka, jenž byl chvíli v bezvědomí. V úterý večer už mohl být klidnější. „Mně osobně se určitě ulevilo, i když vyšetření budou pokračovat, a nic není jasné,“ dal najevo, že návrat kapitána na led není vůbec jistý.

Reakce druhé strany? „Všichni věříme, že Lukáš Sedlák bude v pořádku, a že ještě stihne zasáhnout do série,“ podotkl Tomáš Martinec.