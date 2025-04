Pour mohl skórovat z úniku, Musil mu šanci překazil: Bylo tam zapáčení, rozhodčí mi to nevysvětlil

Mezi třicet hradeckých střel se právě jeho obrovská šance neotiskla. To proto, že unikající hradecký útočník Jakub Pour (25) ve čtvrtém semifinále proti Pardubicím pocítil zezadu nežádaný tlak. Obránce David Musil uprchlíka v poslední chvíli otravoval hokejkou, dokonce soupeři shodil rukavici. Sudí ovšem do píšťalky nefoukli. „Ani mi to nijak nevysvětlili,“ vzpomněl si po prohraném utkání člen čtvrté hradecké formace na důležitou chvíli.

Opět končíte bez vstřelené branky. Hlavní kámen úrazu?

„Odpověděl jste za mě. Bez gólu se zkrátka zápas vyhrát nedá. A my jsme ho nedali…“

Navíc už podruhé v řadě. Zvládnete dva výkony s nulou na střeleckém kontě srovnat?

„Moc se srovnávat nedají, protože jsme zlepšili všechny aspekty hry, které nám předtím chyběly. Hráli jsme náš hokej, ale gól jsme zkrátka nedotlačili. Je to škoda, branka by nás určitě nakopla ještě trošku víc.“

Vy sám jste ji mohl dát při úniku ve druhé třetině, ale nakonec jste ani nezakončil.

„Dal jsem si před obránce nohu, natlačil jsem se do branky. Přišlo mi, že tam pak bylo nějaké zapáčení nebo sekání. To mi bohužel víceméně zhatilo zakončení. Rozhodčí mi to nijak nevysvětlil, nedá se nic dělat.“

Prosadil se aspoň kolega Petr Kalina, jenže u videa sudí branku odvolali. Zlomový moment?

„Nemyslím si. Byla to první třetina, v druhé jsme pak podali ještě lepší výkon. Chybělo tomu to, kvůli čemu se hokej hraje – góly. Ty teď potřebujeme. Pak jsme schopní Pardubice porazit.“

Jak poměrně dobrý projev protlačit do důležitých číselných metrik ještě výrazněji?

„Na statistiky úplně nekoukám. Vím akorát, že jsme měli spousty šancí, kolikrát jsme netrefili branku, takže příležitost pak není ani započítaná jako střela. Ale to nesleduji. Hráli jsme kvalitní hokej, který nás mohl přivést k vítězství, bohužel nedovedl. Věřím, že to ve čtvrtek bude jiné.“

Jste o tom přesvědčení?

„Řekl bych, že to bylo cítit v šatně. Všichni si věříme, že Pardubice dokážeme ubruslit. Měli jsme možná i víc sil. Ve čtvrtek je nový zápas, půjdeme do něj s tím, že se vrátíme.“

Máte dostatek kondice?

„Trenér nám furt opakuje, že jsme tým, který hraje tempo hokej. Potřebujeme, abychom se co nejrychleji střídali, aby nebyly tolik šarvátky, i když k tomu samozřejmě patří. Čím rychleji půjdou střídání po sobě, tím je to lepší.“