Momenty pátého semifinále v Praze: ležérní Sparta, Flekovy pověsti či podkopnutá bedna

Sport píše neuvěřitelné příběhy. V prodloužení dostal ochutnat brněnský obránce Brandon Davidson hokejku Michala Kempného. Rozhodčí tentokrát vylučovali. Sparta minutu odolávala, dokonce se v oslabení dostala do šance. Jakmile se Kometě podařilo nastěhovat do jejího pásma, přišla smrtící rána. Adam Zbořil na modrou nabil Liboru Zábranskému, ten trefil do šibenice a podkopl Spartě bednu.